viernes 21 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Temporada 2025

Liga Universitaria: tras un finde pasado repleto de acción, la actividad se reduce mucho en El Palomar

Las tres categorías se encuentran en la fase final, pero para que los equipos descansen el fin de semana XXL se disputarán solo dos encuentros de la A y uno de la B

Por Jorge Balmaceda Bucci
La Liga Universitaria tendrá poca actividad este fin de semana, pero el siguiente llegarán las emocionantes definiciones.

La Liga Universitaria tendrá poca actividad este fin de semana, pero el siguiente llegarán las emocionantes definiciones.

La temporada 2025 de la Liga Universitaria se acerca a su final, pero eso no ha sido impedimento para que los miembros de la organización decidieran dar descanso a la mayoría de los equipos que integran la A, B y C, las tres categorías de la competición.

Lee además
La Liga Universitaria se acerca a su instancia de definiciones.
Temporada 2025

Liga Universitaria: la lucha por los títulos y ascensos no se detiene
Gentileza  Rosario3 
Club El Torito

Vandalizaron un mural de Ángel Di María en la entrada del club rosarino en el que empezó a jugar al fútbol

Este viernes 21 será el único día con acción en las instalaciones del Complejo Deportivo El Palomar. Durante la mañana se disputarán dos encuentros de la A (Unión Penosa-Aston y Always Horny-De Primera) y uno de la B (Nottingham-Eclipse).

Se prevé que la actividad normal, con la disputa de los títulos, ascensos y descensos en juego, se recupere para el último fin de semana de noviembre

Lo que dejó el finde pasado

El Palomar tuvo repleto de acción y goles el pasado fin de semana ya que sí pudieron disputarse todos los encuentros de la programación.

En la A, San Birrence, actual campeón, y Constructores volvieron a dejar claro que son los firmes candidatos a quedarse con el título, mientras que en la competición por el descenso Almendro tiene todos los billetes comprados para el año próximo jugar en la división de plata.

Antorcha y Mavericks, en la B, son los que están haciendo mejor los deberes para optar el título de campeón. En las antípodas deportivas se ubican Malvinas y Bonus Track, coqueteando peligrosamente con la pérdida de categoría.

Por su parte, en la C, quedaron definidos los semifinalistas de la Copa de Oro, en la que está en juego el título de campeón y también los ascensos. Newcauce se medirá a Agrimensura y Tablada a Mesa Chica.

Temas
Seguí leyendo

En medio de la polémica, la AFA creó un nuevo torneo y serán 8 los títulos a partir de la temporada 2026

El River cordobés que late en azul y oro: una historia que desafía a los gigantes del fútbol

SARR 2025: llega el rally de cinco etapas que atravesará San Juan

Un arco volvió a caerse y de milagro no fue una tragedia: sucedió en un partido de futsal

La Liga Sanjuanina suspendió provisoriamente a los jugadores de Del Bono y Villa Hipódromo

Video: Caruso Lombardi le pegó 'con un caño' a Di María: "Sos cómplice"

Paso de Los Andes se quedó con el mata mata ante Rincón y es el bicampeón de Albardón

"Una estrella más para el club": el efusivo festejo de Di María sobre el título con Rosario Central

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en medio de la polemica, la afa creo un nuevo torneo y seran 8 los titulos a partir de la temporada 2026
Nueva medida

En medio de la polémica, la AFA creó un nuevo torneo y serán 8 los títulos a partir de la temporada 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025
Galería de fotos

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025

La mujer denunciada, Mónica Paredes Narváez.
Traición y fraude

Mala amiga: ayudó a su vecina del Médano y de paso la estafó con dos préstamos; ahora debe devolver $1.300.000

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?
Pronóstico

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Clima

Se suspende la feria de la Fiesta Nacional del Sol pero habrá show y espectáculo

Te Puede Interesar

El sistema Braille, fundamental para no videntes.
Inclusión

¿Sistema Braille en las boletas para votar en San Juan en 2027?

Por Miriam Walter
Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Caso Emanuel Rodríguez

La banda acusada de asaltar y dejar cuadripléjico al empresario de Rawson vuelve a Tribunales

Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 
De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas
Video

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves
Servicio

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves