Liga Universitaria: tras un finde pasado repleto de acción, la actividad se reduce mucho en El Palomar

La Liga Universitaria tendrá poca actividad este fin de semana, pero el siguiente llegarán las emocionantes definiciones.

La temporada 2025 de la Liga Universitaria se acerca a su final, pero eso no ha sido impedimento para que los miembros de la organización decidieran dar descanso a la mayoría de los equipos que integran la A, B y C, las tres categorías de la competición.

Este viernes 21 será el único día con acción en las instalaciones del Complejo Deportivo El Palomar. Durante la mañana se disputarán dos encuentros de la A (Unión Penosa-Aston y Always Horny-De Primera) y uno de la B (Nottingham-Eclipse).

Se prevé que la actividad normal, con la disputa de los títulos, ascensos y descensos en juego, se recupere para el último fin de semana de noviembre

Lo que dejó el finde pasado

El Palomar tuvo repleto de acción y goles el pasado fin de semana ya que sí pudieron disputarse todos los encuentros de la programación.

En la A, San Birrence, actual campeón, y Constructores volvieron a dejar claro que son los firmes candidatos a quedarse con el título, mientras que en la competición por el descenso Almendro tiene todos los billetes comprados para el año próximo jugar en la división de plata.

Antorcha y Mavericks, en la B, son los que están haciendo mejor los deberes para optar el título de campeón. En las antípodas deportivas se ubican Malvinas y Bonus Track, coqueteando peligrosamente con la pérdida de categoría.

Por su parte, en la C, quedaron definidos los semifinalistas de la Copa de Oro, en la que está en juego el título de campeón y también los ascensos. Newcauce se medirá a Agrimensura y Tablada a Mesa Chica.