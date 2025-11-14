Liga Universitaria: la lucha por los títulos y ascensos no se detiene

La Liga Universitaria sigue disfrutando de la instancia de definiciones en cada una de sus tres categorías. El pasado fin de semana las canchas del Complejo Deportivo El Palomar fueron testigo de vibrantes encuentros en los que están en juego los sueños por los títulos y los ascensos.

En la A, San Birrence, vigente campeón, y Constructores son los que han sacado una pequeña luz de ventaja en el camino hacia la consagración. Los primeros vencieron por un ajustado 1-0 a Otro Equipo, mientras que los segundos se pusieron con autoridad a PES United por 3-1.

image

El que firmó su descenso fue Almendro tras perder el segundo partido de la fase final, en esta ocasión por 7-0 ante C-Lesión.

Una división más abajo, son Antorcha y Minaster City los que parecen tener un poco más claro su objetivo de conquistar el ascenso. Antorcha se impuso a Fabulosos por 3.0 y Minaster hizo lo propio ante Necaxa por 2-0.

En la categoría de bronce también hay dos elencos que han sacado un pequeña ventaja: Newcauce y Descarte. Si bien aún restan algunas jornadas, ambos cuadros están al frente de sus respectivas zonas y tienen prácticamente asegurada su continuidad en la recta final de la temporada.

Este próximo la acción se mantendrá con una nueva jornada. La A disputará todos sus encuentros el domingo 16, la B el sábado 15 y la C repartirá su programación entre ambas jornadas.