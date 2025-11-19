miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Entretiempo

Ali Mattar y Pablo Rivero, los finalistas y referentes del ascenso sanjuanino

Defensores de Argentinos y Villa Hipódromo se diputarán el sillón grande del campeonato y el premio del ascenso a Primera en los próximos días. El partido revancha, el pedido para los fanáticos y cómo esperan el partido más importante. Los sanjuaninos pasaron por el streaming deportivo.

Por Antonella Letizia
image

El fútbol sanjuanino está en la recta final en sus distintas categorías y en los próximos días el ascenso tendrá una final para alquilar balcones. Defensores de Argentinos y Villa Hipódromo pelearán por el trono de la B y el broche a la máxima categoría del campeonato local. Dos referentes pasaron por Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan.

Lee además
final caliente, corridas y jugadores heridos: villa hipodromo le gano a del bono y se desato el caos
Lamentable

Final caliente, corridas y jugadores heridos: Villa Hipódromo le ganó a Del Bono y se desató el caos
se suspende la final de la b local: la liga prioriza la recuperacion de los jugadores de villa hipodromo tras la brutal agresion
Fútbol sanjuanino

Se suspende la final de la B local: la Liga prioriza la recuperación de los jugadores de Villa Hipódromo tras la brutal agresión

Por el estudio pasó el delantero Ali Mattar de Defensores de Argentinos y Pablo Rivero, el arquero de la Villa. A pesar de que el duelo se postergó una semana más por los jugadores heridos del equipo de Rawson, los futbolistas palpitaron el duelo que los tendrá a los dos como rivales y en cancha neutral.

Entretiempo
De izquierda a derecha: Ali Mattar (Defensores de Argentinos) y Pablo Rivero (Villa Hip&oacute;dromo)

De izquierda a derecha: Ali Mattar (Defensores de Argentinos) y Pablo Rivero (Villa Hipódromo)

"Nos solidarizamos con los compañeros (Villa Hipódromo). Es lamentable que casi haya sido noticia nacional y me pongo en el lugar de los compañeros que la pasaron muy mal. Hay momento que en el fútbol de San Juan las localías se sienten de más. No pasó nada en el partido para que se llegue a ese punto y nada lo justifica", comentó el delantero del Defe, sobre los hechos de violencia que se dieron en la Equina Colorada.

image

"Nosotros no somos un club, somos una familia. No tenemos sede, no tenemos cancha, para nosotros es un sueño y lo hemos venido laburado hace un montón. Es algo histórico y un partido trascendental", aseguró Mattar.

image

Por su parte, Rivero dijo: "Venimos trabajando para eso, se nos escapó por un poquito el año pasado. Estuvimos siempre a un pasito de lograrlo y espero que hoy se nos de".

image

Si bien ambos defienden los colores de su club, tienen trabajos y se van acomodando con la rutina para llevar todo adelante. Por el lado de Ali, contó que tiene un canal de streaming y que conduce el programa Descorchados. Además de dedicarse al marketing. En tanto, Pablo, aseguró que su trabajo es muy diferente al de su rival: "Tengo un puesto de verdulería, somos comerciantes en la familia y la seguimos por ese lado. Mi vida arranca a las cinco de la mañana para ir a la feria y ahí no paro hasta las 2 de la tarde".

Ambos coincidieron que sería lindo jugar la final del ascenso en el Estadio San Juan del Bicentenario. "Tenemos chicos que nunca jugaron ahí y por qué no nos puede tocar a nosotros".

Reviví la entrevista completa en Entretiempo:

Embed - Defensores Argentinos y la Villa Hipódromo jugarán por el ascenso: nos visitan los referentes
Temas
Seguí leyendo

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por "falta de actitud"

Los cuatro trucos para poder dormir cuando hace mucho calor

Agustín Ladstatter y el día que quiso abandonar el barco: "Estuve a punto de volverme a San Juan, extrañaba mucho"

Por el pase a la final del campeonato sanjuanino: Desamparados se impone frente a Carpintería en el Sepentario

Se define la Liga Universitaria de Fútbol Femenino: Bienestar busca repetir el título ante Gin Toxic

Así fue la reacción de Carlos Bilardo sobre la muerte de Miguel Ángel Russo: "Lagrimeó un poquito"

Fuerte respuesta de Deportes: la "Doble Calingasta" se cayó porque sus dirigentes no rindieron el subsidio anterior

Copa Davis: todo lo que tenés que saber de los cuartos de final entre Argentina vs. Alemania

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fuerte respuesta de deportes: la doble calingasta se cayo porque sus dirigentes no rindieron el subsidio anterior
Polémica

Fuerte respuesta de Deportes: la "Doble Calingasta" se cayó porque sus dirigentes no rindieron el subsidio anterior

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson
Siniestro vial

Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson

Te Puede Interesar

Norma Ramiro, directora de Asuntos Corporativos de Vicuña, durante la entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan.
Entrevista exclusiva

Cuánto falta realmente para que arranque Vicuña: la respuesta de la nueva ejecutiva del proyecto

Por Elizabeth Pérez
Jueces, fiscales y funcionarios de renombre dieron el presente en un día histórico en la Justicia
Asunción

Jueces, fiscales y funcionarios de renombre dieron el presente en un día histórico en la Justicia

Mientras los créditos hipotecarios son un boom en San Juan, las tasas argentinas están en el top de la más caras de América Latina
Preocupación

Mientras los créditos hipotecarios son un boom en San Juan, las tasas argentinas están en el top de la más caras de América Latina

A ponerle garra: el mensaje de la familia de la alumna que sufrió quemaduras en Ullum y su versión de los hechos
En las redes

"A ponerle garra": el mensaje de la familia de la alumna que sufrió quemaduras en Ullum y su versión de los hechos

Por el pase a la final del campeonato sanjuanino: Desamparados se impone frente a Carpintería en el Sepentario
Torneo Local

Por el pase a la final del campeonato sanjuanino: Desamparados se impone frente a Carpintería en el Sepentario