Ali Mattar y Pablo Rivero, los finalistas y referentes del ascenso sanjuanino

El fútbol sanjuanino está en la recta final en sus distintas categorías y en los próximos días el ascenso tendrá una final para alquilar balcones. Defensores de Argentinos y Villa Hipódromo pelearán por el trono de la B y el broche a la máxima categoría del campeonato local. Dos referentes pasaron por Entretiempo , el streaming deportivo de Tiempo de San Juan .

Por el estudio pasó el delantero Ali Mattar de Defensores de Argentinos y Pablo Rivero, el arquero de la Villa. A pesar de que el duelo se postergó una semana más por los jugadores heridos del equipo de Rawson, los futbolistas palpitaron el duelo que los tendrá a los dos como rivales y en cancha neutral.

Entretiempo De izquierda a derecha: Ali Mattar (Defensores de Argentinos) y Pablo Rivero (Villa Hipódromo)

"Nos solidarizamos con los compañeros (Villa Hipódromo). Es lamentable que casi haya sido noticia nacional y me pongo en el lugar de los compañeros que la pasaron muy mal. Hay momento que en el fútbol de San Juan las localías se sienten de más. No pasó nada en el partido para que se llegue a ese punto y nada lo justifica", comentó el delantero del Defe, sobre los hechos de violencia que se dieron en la Equina Colorada.

image

"Nosotros no somos un club, somos una familia. No tenemos sede, no tenemos cancha, para nosotros es un sueño y lo hemos venido laburado hace un montón. Es algo histórico y un partido trascendental", aseguró Mattar.

image

Por su parte, Rivero dijo: "Venimos trabajando para eso, se nos escapó por un poquito el año pasado. Estuvimos siempre a un pasito de lograrlo y espero que hoy se nos de".

image

Si bien ambos defienden los colores de su club, tienen trabajos y se van acomodando con la rutina para llevar todo adelante. Por el lado de Ali, contó que tiene un canal de streaming y que conduce el programa Descorchados. Además de dedicarse al marketing. En tanto, Pablo, aseguró que su trabajo es muy diferente al de su rival: "Tengo un puesto de verdulería, somos comerciantes en la familia y la seguimos por ese lado. Mi vida arranca a las cinco de la mañana para ir a la feria y ahí no paro hasta las 2 de la tarde".

Ambos coincidieron que sería lindo jugar la final del ascenso en el Estadio San Juan del Bicentenario. "Tenemos chicos que nunca jugaron ahí y por qué no nos puede tocar a nosotros".

Reviví la entrevista completa en Entretiempo: