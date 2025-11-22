sábado 22 de noviembre 2025

FNS

Entre el gauchaje y los brillitos y bandanas: los looks de la tercera noche de la FNS

La tercera jornada, con Soledad Pastorutti, Emanero y Nicki Nicole en escena, explotó en estilo: desde outfits súper urbanos cargados de brillo hasta un folclore renovado que los fans de La Sole llevaron con orgullo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La previa del show reunió a una multitud joven que no esquivó el glamour ni creatividad. Entre bandanas, tops metalizados, lentejuelas y camperas XL, el estilo urbano dominó cada rincón del Estadio del Bicentenario. Los seguidores de Nicki Nicole y Emanero marcaron tendencia con looks de pantalones cargo y maquillaje con glitter que brillaba bajo las luces de la FNS.

Pero el gauchaje también dijo presente, y fuerte. Los fanáticos de Soledad Pastorutti llegaron listos para una noche bien folclórica, con pañuelos al cuello, botas, fajas, sombreros y camisas que homenajeaban a la tradición. El aire se llenó de ese contraste perfecto entre lo moderno y lo tradicional. Entre mates, selfies y mucha expectativa, la moda fue foco de noche donde convivieron el pop urbano, el rap y el folclore más auténtico.

