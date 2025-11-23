Rawson: denuncias, agresiones y un incendio devastaron la vivienda y el taller de un hombre

Un grave episodio ocurrido en la madrugada de este sábado en Rawson terminó con una vivienda y un taller incendiados y una investigación en marcha para determinar responsabilidades. El hecho tuvo lugar en una propiedad ubicada en Alvear 255, donde reside y trabaja Fabio Alejandro Ramón Yubel, de 52 años.

De acuerdo con fuentes de la Comisaría 6°, todo comenzó cerca de la medianoche, cuando la madre de una menor irrumpió en el domicilio y acusó a Yubel de abuso, generando una fuerte discusión. La mujer, que según testigos presentaba signos de estar bajo el efecto de estupefacientes, lanzó insultos y amenazas de muerte contra el propietario.

image

Ante la tensión del momento, un empleado del taller, identificado como Zárate, intervino para retirar del lugar a la mujer y a la niña. Ambas fueron trasladadas al Hospital Marcial Quiroga para su atención.

image

Sin embargo, la situación no se calmó. Minutos después, el padre de la menor -identificado como “Alejandro”- llegó a la vivienda y comenzó a agredir verbalmente a Yubel y a arrojar piedras contra la propiedad. Temiendo por su seguridad, el dueño del taller decidió refugiarse en la casa de un amigo.

Cerca de una hora más tarde, un vecino advirtió sobre un incendio que afectaba tanto la vivienda como el taller de Yubel. Cuando el propietario regresó, se encontró con un cuadro devastador: las llamas habían causado importantes pérdidas materiales, y además cinco vehículos que estaban en reparación presentaban sus lunetas destruidas.