lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video de la maniobra

Rawson: se hizo pasar por cliente y en realidad era la cómplice de un ladrón, condenada

La investigación realizada por personal de UFI Delitos Contra la Propiedad confirmó que esta mujer actuó en conjunto con el delincuente. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-17 at 12.51.18

El pasado 23 de junio ocurrió un intento de asalto en un kiosco de Rawson, donde un hombre -con un arma en mano- intentó robar. El hecho se vio frustrado porque la víctima actuó de manera defensiva y el ladrón huyó.

Lee además
Un ciclista rawsino sufrió un accidente con un colectivo de la Red Tulum y murió horas después, en el hospital.
Siniestro fatal

Un ciclista rawsino de 75 años chocó con un colectivo y falleció horas después
Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Antes de que ocurriera el asalto entró una mujer identificada como Agustina Ayelén Delgado Castro. La misma hizo que compró y cuando se dio vuelta a buscar lo abonado, el ladrón entró. Ahí se produce un forcejeo con la kiosquera y el ladrón se va.

Tras unos meses de investigación, el fiscal Juan Manuel Gálvez, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón comprobaron que la “clienta” no era una víctima, sino una cómplice del ladrón.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " El pasado 23 de junio ocurrió un intento de asalto en un kiosco de Rawson, donde un hombre -con un arma en mano- intentó robar. El hecho se vio frustrado porque la víctima actuó de manera defensiva y el ladrón huyó. Antes de que ocurriera el asalto entró una mujer identificada como Agustina Ayelén Delgado Castro. La misma hizo que compró y cuando se dio vuelta a buscar lo abonado, el ladrón entró. Ahí se produce un forcejeo con la kiosquera y el ladrón se va. Tras unos meses de investigación, el fiscal Juan Manuel Gálvez, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón comprobaron que la “clienta” no era una víctima, sino una cómplice del ladrón. Las pruebas fueron presentadas este lunes en la Justicia y la acusada, Delgado Castro, admitió su maniobra y fue condenada a 1 año y 7 meses de prisión condicional. Más info en @tiempodesanjuan #sanjuan #tiempodesanjuan #asalto #rawson"
View this post on Instagram

Las pruebas fueron presentadas este lunes en la Justicia y la acusada, Delgado Castro, admitió su maniobra y fue condenada a 1 año y 7 meses de prisión condicional.

La misma fue considerada culpable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo comprobar en calidad de participe secundario.

Temas
Seguí leyendo

¡Escuchá el capítulo XXVI de Historias del Crimen en Spotify! Los 4 tiros al cafisho por parte de su exmujer

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante

Motociclista chocó en Rawson y dejó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

Entraron a robar a la casa de una mujer policía en Rawson y terminaron presos

Videos: entró a una casa, robó una cortadora de pasto y fue atrapado por vecinos de Albardón

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia

Por una imprudencia mató a un motociclista en Chimbas: condenado, pero no irá preso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desaparecio en pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Una sanjuanina inimputable, se la juzgó y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares. Imagen archivo del primer hecho
Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros
Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

Te Puede Interesar

Aseguran que, por la Fiesta del Sol, la reserva hotelera en Capital y alrededores durante el fin de semana alcanza el 70%. (Imagen de archivo)
Turismo

Capital, con 70% de reserva por la Fiesta del Sol: los imanes que se usaron para atraer turistas y cuál es su noche favorita

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jara y Kast se medirán en el balotaje por la presidencia de Chile.
La integración en el tapete

¿Kast o Jara?: las elecciones chilenas y su impacto en San Juan

Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo: el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo
Violencia extrema en Del Bono

"Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia
Caso Diego Andreoni

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia

La licitación para vender 6,5 millones de litros de mosto quedó desierta y ahora el Gobierno analiza nuevos mecanismos para colocar el producto.
Vivitinicultura

La venta del mosto estatal en San Juan quedó desierta, ¿qué pasó y cómo sigue?