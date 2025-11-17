Rawson: se hizo pasar por cliente y en realidad era la cómplice de un ladrón, condenada

El pasado 23 de junio ocurrió un intento de asalto en un kiosco de Rawson, donde un hombre -con un arma en mano- intentó robar. El hecho se vio frustrado porque la víctima actuó de manera defensiva y el ladrón huyó.

Antes de que ocurriera el asalto entró una mujer identificada como Agustina Ayelén Delgado Castro. La misma hizo que compró y cuando se dio vuelta a buscar lo abonado, el ladrón entró. Ahí se produce un forcejeo con la kiosquera y el ladrón se va.

Tras unos meses de investigación, el fiscal Juan Manuel Gálvez, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón comprobaron que la “clienta” no era una víctima, sino una cómplice del ladrón.

Las pruebas fueron presentadas este lunes en la Justicia y la acusada, Delgado Castro, admitió su maniobra y fue condenada a 1 año y 7 meses de prisión condicional.

La misma fue considerada culpable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo comprobar en calidad de participe secundario.