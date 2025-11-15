sábado 15 de noviembre 2025

Siniestro fatal

Un ciclista rawsino de 75 años chocó con un colectivo y falleció horas después

El accidente ocurrió alrededor de las 14 de este sábado. El hombre fue trasladado al Hospital Rawson, pero no pudieron hacer nada para salvar su vida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un ciclista rawsino sufrió un accidente con un colectivo de la Red Tulum y murió horas después, en el hospital.

Un terrible accidente que involucró a un hombre de 75 años oriundo del departamento Rawson y un colectivo de la Red Tulum, ocurrido durante la siesta de este sábado, terminó de la peor manera. Horas después del hecho, tras ser asistido en el Hospital Rawson, el anciano falleció.

image

Según confirmaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan, el siniestro ocurrió alrededor de las 14, sobre calle Lemos y Margarita Oeste. Bajo circunstancias que aún se desconocen, el colectivo de la línea 243, de la empresa Mayo, colisionó con el hombre que iba en bicicleta, identificado como Marcos Jorge Bustos.

image

Tras el hecho, el adulto mayor fue trasladado al Hospital Rawson en ambulancia con graves lesiones y, a pesar de que los médicos lo asistieron, no lograron salvar su vida. Cuando el reloj marcaba las 17:40, el hombre falleció.

Se desconocen por el momento las circunstancias de los hechos y si algún pasajero del micro resultó herido.

