miércoles 12 de noviembre 2025

Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XXVI de Historias del Crimen en Spotify! Los 4 tiros al cafisho por parte de su exmujer

El nuevo episodio revive el caso de Juan Carlos “El Loco” Rodríguez, el proxeneta asesinado a balazos en 1979 en Rawson. Entre confesiones, contradicciones y una condena discutida, la historia aún guarda un misterio sin resolver.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
El crimen de Juan Carlos “El Loco” Rodríguez, ocurrido en la madrugada del 1 de enero de 1979 en Villa Hipódromo, Rawson, fue oficialmente atribuido a su expareja, Delia Zapata, quien confesó haberle disparado cuatro veces tras una violenta discusión. La joven, víctima de años de maltrato y explotación por parte del proxeneta, declaró haber actuado en defensa propia cuando él irrumpió en su casa armado. Sin embargo, la autopsia reveló una herida de cuchillo además de los balazos, lo que sembró dudas sobre la verdadera secuencia de los hechos y la posible participación de otras personas. A partir de allí surgieron testimonios contradictorios que complicaron la investigación y abrieron hipótesis nunca del todo probadas.

Capítulo XXVI: Los 4 tiros al cafisho por parte de su exmujer

Semanas después, un vecino, Rufino Paredes, se autoincriminó al asegurar que había apuñalado a Rodríguez y que el dueño de la whiskería donde trabajaba Delia había sido quien le disparó. Pero su relato se desmoronó cuando se comprobó que el crimen ocurrió en la casa de la joven y no en el bar, y que Paredes había declarado bajo presión. En 1981, el juez Luis García Castrillón desestimó su confesión, absolvió al vecino y condenó a Delia Zapata a ocho años de prisión por homicidio simple. Aunque la Justicia cerró el caso, el misterio sobre quién asestó el cuchillazo mortal a “El Loco” Rodríguez continúa sin respuesta más de cuatro décadas después.

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.

