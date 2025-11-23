domingo 23 de noviembre 2025

Tremendo

El vergonzoso momento que vivió Vicky Xipolitakis en lo de Mirtha Legrand

La conductora, fiel a su estilo, fue filosa con algunas preguntas y la griega, atónita, dijo que no iba a hablar más.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La visita de Victoria Xipolitakis a La Noche de Mirtha despertó un gran interés en la propia Mirtha Legrand, pero la renuencia de la griega a hablar de su vida complicó el diálogo, que se hizo imposible al punto que la conductora debió explicar un comentario.

“Como no tengo cosas lindas y buenas para decir del otro lado prefiero preservar y cuidarlo a mi hijo, que es lo más importante”, se plantó de entrada Vicky cuando la Chiqui quiso indagar sobre su tensa relación con Javier Naselli, el papá de Salvador (cumple 7 el 12 de diciembre).

image

Aunque Xipolitaki se animó a contar: “Estoy soltera en todo sentido. Y muy contenta, trabajando, maternando todo el tiempo”.

Acto seguido, Mirtha exclamó: “Estás muy bien físicamente. Hace mucho que no te veía”.

“Físicamente estoy bien... ¿Qué? ¿Estuve muy mal, decís?“, repreguntó entre risas incómodas.

“No, pero hace mucho que no te veía y está. Estás más joven que antes. Es un halago que te hice”, aclaró Legrand.

Fuente: Ciudad

Dejá tu comentario

