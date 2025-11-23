domingo 23 de noviembre 2025

En las redes

Lo dieron todo ¡y se hicieron virales!: los mejores videos del público en la Fiesta Nacional del Sol

Las redes sociales se llenaron de imágenes del entusiasmo y la energía de los asistentes en las noches de la FNS 2025 en el Estadio San Juan del Bicentenario. Desde pasos de baile inesperados hasta pogos inolvidables, los usuarios de TikTok capturaron momentos que se convirtieron en tendencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fiesta nacional del sol san juan tiktok viral videos estadio bicentenario

La Fiesta Nacional del Sol 2025 no solo se vivió en el escenario. También se hizo viral entre el público que se acercó al Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito.

Nicki Nicole, La Sole y Emanero brillaron en la tercera noche de la FNS
Nicki Nicole, La Sole y Emanero brillaron en la tercera noche de la FNS
Un famoso periodista llegó a San Juan por la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería
Un famoso periodista llegó a San Juan por la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería

En TikTok circularon varios videos que muestran la alegría y la pasión de quienes presenciaron las distintas noches de la FNS. Entre ellos, el usuario @nicoparadise7 compartió la escena de un hombre que, inspirado por el espectáculo en el velódromo, improvisó unos pasos clásicos cuando el campo ya estaba casi vacío. “Nos dio brazos, vueltas, saltos y simpatía!”, celebraron los internautas.

Otro momento destacado fue el de @fornaricamii, que filmó a una pareja bailando cuarteto. “Acá es cuando a uno le brota la envidia”, escribió, mostrando la química y alegría de los asistentes.

No faltaron los pogos memorables: @lorisnarvaez0 registró a una señora en medio del tumulto durante el show de Ciro y Los Persas, mientras Ciro Martínez entonaba “El Farolito”. “Quiero ser ella en unos años más”, expresaron los usuarios, rindiendo homenaje a su entusiasmo contagioso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1992711868532814007&partner=&hide_thread=false

Los videos rápidamente se llenaron de “me gusta” y comentarios, reflejando cómo el público también se convirtió en protagonista de la fiesta, demostrando que la FNS 2025 fue, más allá de los artistas en escena, una celebración de la energía y la pasión de quienes la viven desde el campo.

"Sabés que fue un buen show cuando...": el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan
"Sabés que fue un buen show cuando...": el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes
Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

"Sabés que fue un buen show cuando...": el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan
"Sabés que fue un buen show cuando...": el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan

Video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de La Serena
Video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de La Serena

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía
Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía

Llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantía de trazabilidad
Llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantía de trazabilidad

