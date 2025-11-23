Lo dieron todo ¡y se hicieron virales!: los mejores videos del público en la Fiesta Nacional del Sol

La Fiesta Nacional del Sol 2025 no solo se vivió en el escenario. También se hizo viral entre el público que se acercó al Estadio San Juan del Bicentenario , en Pocito.

En TikTok circularon varios videos que muestran la alegría y la pasión de quienes presenciaron las distintas noches de la FNS. Entre ellos, el usuario @nicoparadise7 compartió la escena de un hombre que, inspirado por el espectáculo en el velódromo, improvisó unos pasos clásicos cuando el campo ya estaba casi vacío. “Nos dio brazos, vueltas, saltos y simpatía!”, celebraron los internautas.

Otro momento destacado fue el de @fornaricamii, que filmó a una pareja bailando cuarteto. “Acá es cuando a uno le brota la envidia”, escribió, mostrando la química y alegría de los asistentes.

No faltaron los pogos memorables: @lorisnarvaez0 registró a una señora en medio del tumulto durante el show de Ciro y Los Persas, mientras Ciro Martínez entonaba “El Farolito”. “Quiero ser ella en unos años más”, expresaron los usuarios, rindiendo homenaje a su entusiasmo contagioso.

Video gentileza: TikTok lorisnarvaez0

Los videos rápidamente se llenaron de “me gusta” y comentarios, reflejando cómo el público también se convirtió en protagonista de la fiesta, demostrando que la FNS 2025 fue, más allá de los artistas en escena, una celebración de la energía y la pasión de quienes la viven desde el campo.