San Juan tuvo un 65% de ocupación hotelera este finde largo, qué departamento desbancó a Calingasta

La Fiesta Nacional del Sol puso a Capital a la cabeza del ranking de ocupación hotelera en San Juan, durante el fin de semana largo.

A pesar de que habitualmente durante los fines de semana largos es Calingasta quien suele quedar a la cabeza del ranking de los departamentos más elegidos por el turismo, esta vez la situación cambió. Tras el fin de semana largo de cuatro días, durante los cuales la provincia celebró la Fiesta Nacional del Sol, el Gran San Juan fue el más elegido por los visitantes.

Según difundieron las autoridades, el reciente fin de semana extra largo correspondiente, al Día de la Soberanía Nacional, generó un impacto económico de $1.805.180.913 con la llegada de turistas que eligieron la provincia para pasar unos días con distintas ofertas culturales y turísticas.

En este marco, la Fiesta Nacional del Sol 2025 fue el gran evento local que atrajo visitantes de distintos puntos del país y el extranjero. Así, según los datos suministrados por el Departamento de Estadística del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, desde el 21 hasta el lunes 24 de este mes, la ocupación hotelera en el Gran San Juan alcanzó un sólido 78%. Por su parte, Calingasta marcó un 70 %, Iglesia 60%, Jáchal 35% y Valle Fértil 30 %. Así mismo el promedio general fue del 65%.

image Calingasta fue el segundo con mayor cantidad de turistas durante el fin de semana largo. Foto: Municipalidad de Calingasta.

El perfil del turista, en términos de procedencia, señala que el 84% fueron de procedencia nacional, principalmente de Buenos Aires (34%), Santa Fe (29%), Córdoba (13%) y Entre Ríos (11%). Entre los extranjeros, los datos arrojaron que hubo un 16%. con procedencias principales de Chile (87%) y España (13%).

En cuanto a la frecuencia de visita, un 54% manifestó que llegó a San Juan por primera vez, mientras que un 39% arribó de manera esporádica.

Las principales modalidades fueron viajes en familia (41%), grupos de entrenamiento (21%) y grupos de trabajo (18%).

Respecto al transporte y alojamiento, el 52% llegaron en automóvil particular, el 31% en ómnibus y el 18% en avión. Por su parte, el 45% se hospedaron en hotel, un 27% en lugares de familiares y amigos y el 22% en cabañas.

Las principales actividades realizadas que eligieron los turistas fueron turismo cultural (32%) y aventura/naturaleza (27%).