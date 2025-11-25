Martes con mucho calor en San Juan y, ¿se viene la tormenta?

Un martes con mucho calor y algunas tormentas es el que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.

Tal como viene sucediendo en los últimos días, este martes se presentará con mucho calor en San Juan. Al mismo tiempo, la jornada podría terminar con tormentas aisladas, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico ¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este sábado en San Juan

La jornada comienza con una temperatura mínima que ronda los 18 grados, el cielo despejado y una brisa que corre desde el sector Sur.

En cuanto a la tarde, se prevé una temperatura máxima de 37 grados, bajo el cielo mayormente nublado y con una brisa que se moverá para llegar desde el Noreste.

En la noche podrían llegar las tormentas aisladas, con una probabilidad que va del 10 al 40%.

image

Mañana miércoles continuaría con condiciones similares. La temperatura se moverá en el día entre los 22 y los 37 grados. Y podrían registrarse tormentas durante la tarde y la noche, acompañadas en el primer momento por viento del Suroeste con ráfagas de hasta 50 km/h.