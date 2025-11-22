domingo 23 de noviembre 2025

¡Qué manija!

Nicki Nicole ya está en San Juan y ya palpita su show en la Fiesta Nacional del Sol

La cantante será uno de los platos fuertes de los shows para esta tercera noche. Mirá la publicación que realizó. Todos los detalles para disfrutar de esta jornada en la FNS.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-11-22 135505

Nicki Nicole ya se encuentra en San Juan y comenzó a vivir de cerca la previa de su esperado concierto en la Fiesta Nacional del Sol 2025. Desde el Estadio del Bicentenario, donde esta noche se presentará ante miles de fanáticos, la artista compartió en sus redes sociales una foto desde el escenario y escribió: “San Juan nos vemos esta nocheee ”, mensaje que rápidamente encendió la expectativa entre sus seguidores.

WhatsApp Image 2025-11-22 at 13.47.55

La rosarina será una de las grandes protagonistas de la tercera noche de la FNS, en una jornada que promete convocar a una multitud. Su show forma parte del cierre del line up principal junto a dos artistas de renombre nacional: Soledad Pastorutti y Emanero, quienes también subirán al escenario mayor para ofrecer propuestas musicales para todos los gustos.

Mientras tanto, en el Velódromo Vicente Chancay se presentará “San Juan, mi tierra querida”, una puesta artística de más de 300 intérpretes que ya deslumbró al público durante las dos primeras jornadas. Este espectáculo comenzará a las 21.

Como cada noche, sanjuaninos y turistas podrán recorrer la Feria, que ofrece gastronomía regional, entretenimiento y música en vivo en los escenarios La Peña, Melódico y Energético, con más de 40 artistas locales.

Las entradas para la FNS pueden adquirirse en las boleterías ubicadas en los ingresos del predio. El acceso a la Feria y al show central del Velódromo cuesta $5.000, mientras que los tickets para los conciertos del Estadio del Bicentenario varían según la ubicación elegida. En todos los casos, habilitan además el ingreso a la Feria y al Velódromo. Los jubilados cuentan con un 50% de descuento, y las personas con discapacidad ingresan de manera gratuita presentando el carnet correspondiente.

También continúa activa la RedTulum con servicio gratuito hacia el predio: las líneas partirán desde distintos puntos estratégicos de la provincia entre las 18 y las 22, y regresarán desde el estadio hasta que finalice el último espectáculo.

Con su mensaje y la prueba de sonido ya en marcha, Nicki Nicole encendió la emoción de quienes esperan verla en vivo esta noche. Todo está listo para que el Estadio del Bicentenario vuelva a vibrar en una nueva jornada de la Fiesta Nacional del Sol.

