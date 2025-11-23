Con feria y Pijama Party, comenzó la última noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Este domingo, desde las 19 horas, la Fiesta Nacional del Sol 2025 cierra su programación en el predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito, con una noche cargada de actividades para toda la familia. La jornada combina la tradicional feria con shows musicales en los escenarios La Peña, Energético y Clásico, manteniendo la programación originalmente prevista para el jueves pasado. La frutilla del postre será Pijama Party .

El Escenario La Peña contará con actuaciones de Viajeros, Nico Olivieri, Los Parhelios, El Sietecincuenta, Emiliano Quintero, Aimé, Donaires, Q’Baile, Jaime Muñoz, King of Banana y La Costa.

En el Escenario Energético, subirán al escenario Juno, Anita Pau, Japoneses de Bolsillo, Aldo Zaragoza, Ignacio Agulles, Postcasete, Esha, Gringos Turistas, Martina Flores, Blues Valentine, Limbo y, para el cierre de la Fiesta, Pijama Party.

El Escenario Clásico reunirá a Jorge Castro, RoomBand, Carlota de Belaustegui, Celina Fernández, Whipala, El Tesoro de los Pueblos, Patricia Vizcaíno, Valentino Gaitán, Inti Huama, Trío Los Barros, A3 Hermanos Andrada y Salvador Oliva.

Además, el Paseo Federal funcionará como un espacio de encuentro cultural, con intervenciones artísticas de los distintos municipios de la provincia, donde la música, la danza y la tradición se combinan para mostrar la diversidad de San Juan.

Feria y acceso

Durante esta última jornada, la feria será la principal actividad; no habrá espectáculos en el escenario mayor ni en el Velódromo. Las entradas del jueves 20 serán válidas para este domingo y las personas con discapacidad podrán ingresar de manera gratuita presentando el carnet correspondiente.

Para facilitar la llegada al Estadio, la RedTulum ofrecerá transporte gratuito desde distintos puntos estratégicos de la provincia, con colectivos identificados por colores según la zona de partida: violeta (Capital y Rivadavia), verde (Chimbas y Albardón), celeste (Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio) y amarillo (Rawson, Pocito y Sarmiento).

Con esta propuesta, la Fiesta Nacional del Sol 2025 se despide dejando música, cultura y color para miles de sanjuaninos y visitantes que disfrutaron de cuatro noches de celebración.

Tiempo te muestra el predio

Con variados stand públicos y privados, juegos, sorteos y un patio de comidas gigante con opciones para todos los gustos y bolsillos, la expo tiene de todo para mostrar y entretener a los sanjuaninos.

Recorré el espacio, en cámara rápida y en menos de un minuto, junto a Tiempo de San Juan: