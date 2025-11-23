domingo 23 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Jornada IV

Con feria y Pijama Party, comenzó la última noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025

La cuarta jornada del evento cultural más importante de la provincia ofrece música en tres escenarios, feria temática y transporte gratuito para los asistentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este domingo, desde las 19 horas, la Fiesta Nacional del Sol 2025 cierra su programación en el predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito, con una noche cargada de actividades para toda la familia. La jornada combina la tradicional feria con shows musicales en los escenarios La Peña, Energético y Clásico, manteniendo la programación originalmente prevista para el jueves pasado. La frutilla del postre será Pijama Party.

Lee además
orrego, en el stand de tiempo: la fiesta del sol es el amor por lo nuestro, por nuestras tradiciones e idiosincrasia
FNS

Orrego, en el stand de Tiempo: "La Fiesta del Sol es el amor por lo nuestro, por nuestras tradiciones e idiosincrasia"
pijama party cierra la ultima noche de la fiesta nacional del sol
Cuarto día

Pijama Party cierra la última noche de la Fiesta Nacional del Sol

El Escenario La Peña contará con actuaciones de Viajeros, Nico Olivieri, Los Parhelios, El Sietecincuenta, Emiliano Quintero, Aimé, Donaires, Q’Baile, Jaime Muñoz, King of Banana y La Costa.

En el Escenario Energético, subirán al escenario Juno, Anita Pau, Japoneses de Bolsillo, Aldo Zaragoza, Ignacio Agulles, Postcasete, Esha, Gringos Turistas, Martina Flores, Blues Valentine, Limbo y, para el cierre de la Fiesta, Pijama Party.

El Escenario Clásico reunirá a Jorge Castro, RoomBand, Carlota de Belaustegui, Celina Fernández, Whipala, El Tesoro de los Pueblos, Patricia Vizcaíno, Valentino Gaitán, Inti Huama, Trío Los Barros, A3 Hermanos Andrada y Salvador Oliva.

Además, el Paseo Federal funcionará como un espacio de encuentro cultural, con intervenciones artísticas de los distintos municipios de la provincia, donde la música, la danza y la tradición se combinan para mostrar la diversidad de San Juan.

Feria y acceso

Durante esta última jornada, la feria será la principal actividad; no habrá espectáculos en el escenario mayor ni en el Velódromo. Las entradas del jueves 20 serán válidas para este domingo y las personas con discapacidad podrán ingresar de manera gratuita presentando el carnet correspondiente.

Para facilitar la llegada al Estadio, la RedTulum ofrecerá transporte gratuito desde distintos puntos estratégicos de la provincia, con colectivos identificados por colores según la zona de partida: violeta (Capital y Rivadavia), verde (Chimbas y Albardón), celeste (Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio) y amarillo (Rawson, Pocito y Sarmiento).

Con esta propuesta, la Fiesta Nacional del Sol 2025 se despide dejando música, cultura y color para miles de sanjuaninos y visitantes que disfrutaron de cuatro noches de celebración.

Tiempo te muestra el predio

Con variados stand públicos y privados, juegos, sorteos y un patio de comidas gigante con opciones para todos los gustos y bolsillos, la expo tiene de todo para mostrar y entretener a los sanjuaninos.

Recorré el espacio, en cámara rápida y en menos de un minuto, junto a Tiempo de San Juan:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Recorré virtualmente la Feria 2025, en menos de un minuto En cámara rápida, Tiempo de San Juan te muestra el colorido de la enorme exposición de esta edición. Viví la #FNS2025 en vivo junto al equipo de @tiempodesanjuan desde el predio del Bicentenario y por YouTube en TiempoStreaming www.tiempodesanjuan.com #fns #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025

Recorré virtualmente la Feria 2025, en menos de un minuto

El San Juan antiguo en cuatro ruedas, un lujo en la Feria de la FNS

Arrancó la segunda jornada de la Fiesta del Sol y se viene con todo: lo que hay que saber

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria durante el jueves

Orrego, ante la suspensión de la feria: del "tuvimos que tomar decisiones" a la confirmación del domingo

Suspendida la Feria de la FNS: así se enteraban los sanjuaninos que aguardaban ingresar al predio

Nicki Nicole ya está en San Juan y ya palpita su show en la Fiesta Nacional del Sol

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes
Investigación

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas
Comisaría 17

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas

Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Sabés que fue un buen show cuando...: el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan
FNS

"Sabés que fue un buen show cuando...": el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan

¡Buscate en la tercera noche de la FNS!
Fotogalería

¡Buscate en la tercera noche de la FNS!

Te Puede Interesar

Video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de La Serena
Chile

Video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de La Serena

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía
Dolor

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía

Boca y Talleres se juegan el pasaje a los cuartos de final
Liga Profesional

Boca y Talleres se juegan el pasaje a los cuartos de final

Llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantía de trazabilidad
Hito sanitario

Llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantía de trazabilidad

Imagen ilustrativa
Barrio Obrero Municipal

Conmoción en Zonda por una mujer que encontraron sin vida: habría fallecido hace casi una semana