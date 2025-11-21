viernes 21 de noviembre 2025

Servicio

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves

Se trata del evento reprogramado debido a la actividad que se suspendió por cuestiones de seguridad debido al impacto del fuerte viento Sur.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El inesperado viento sur que impactó en San Juan durante la jornada de este jueves obligó a las autoridades a suspender la primera noche de la Feria de la Fiesta Nacional del Sol 2025, con el fin de prevenir accidentes y asegurar la integridad de los participantes. Al mismo tiempo, llevó a que se organizara una reprogramación del evento para este domingo 23 de noviembre. En ese contexto, las autoridades indicaron cómo se desarrollará la actividad en esta nueva jornada.

image

Desde la organización de la Fiesta confirmaron este viernes que “la Feria, el patio gastronómico y los escenarios con artistas locales, que fueron reprogramados el jueves por razones climáticas, se realizarán el próximo domingo 23 de noviembre”.

Al mismo tiempo, informaron que el horario de apertura de la exposición será a las 19, tal como en los días previos. También resaltaron que las entradas del jueves 20 de noviembre “solo serán válidas para el domingo 23 de noviembre”.

En tanto, el domingo se extenderá el servicio de colectivos para facilitar el traslado de los sanjuaninos durante la Fiesta Nacional del Sol. Los servicios saldrán desde los puntos de partida a partir de las 18 y hasta las 22.

Para el regreso, habrá transporte disponible desde el Estadio desde las 19 hacia los puntos de retorno, hasta la finalización del show.

Cabe aclarar que, durante esa noche no se llevarán a cabo ni el Espectáculo Central en el Velódromo Vicente Chancay ni habrá shows musicales principales en el escenario mayor del Estadio del Bicentenario.

