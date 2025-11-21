"El sol, el vino y la gente": lo mejor que tiene San Juan, según el creador del Cosquín Rock
El creador y productor de la fiesta más importante del rock argentino participó de la conferencia de prensa junto a su banda Los Mentidores, que integrará la Noche del Rock en la Fiesta Nacional del Sol. Habló del encanto de la provincia, del Syrah, de Pedernal y del vínculo que lo trae de vuelta cada vez que pisa San Juan.
José Palazzo, el productor que dio vida a uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, Cosquín Rock, volvió a San Juan y no pasó desapercibido. En la conferencia de prensa previa a la Noche del Rock, apareció acompañado por Los Mentidores -su banda- y se tomó unos minutos para explayarse sobre lo que significa para él regresar a la provincia.
“El sol, el vino y la gente”, resumió con simpleza y contundencia cuando le preguntaron qué es lo que más valora de San Juan. Y desde ahí desplegó una serie de elogios que pintaron su vínculo cercano con la cultura local.
Palazzo habló del carácter especial de la provincia, aludiendo a su clima, su energía y la identidad que la distingue dentro del circuito musical argentino. Pero también se metió en terrenos más personales: contó que es un apasionado del syrah, uno de los vinos emblema de la región, y que siempre que puede hace una escapada a Pedernal, la microrregión vitivinícola que lo tiene enamorado. “Es un lugar impresionante, uno de mis preferidos”, deslizó.
También remarcó que lo que más lo atrae es la calidad humana de los sanjuaninos.
