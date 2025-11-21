sábado 22 de noviembre 2025

FNS

La Banda de Música de la Policía se puso "modo futbolero" y se robó la atención en la Fiesta del Sol

El histórico cuerpo musical sorprendió al público con un mini espectáculo lleno de cánticos de cancha. Con más de 150 años de trayectoria, la Banda mostró su costado más popular en medio del festejo provincial.

Por Carla Acosta
banda

Uno de los mini espectáculos que más llamó la atención en la Fiesta del Sol fue el de la Banda de Música de la Policía de San Juan. Lejos de su tradicional repertorio protocolar, los 40 integrantes se pusieron en “modo futbolero” y desplegaron una batería de cánticos de cancha que encendieron al público.

La performance mezcló ritmo, energía y guiños al fervor de las tribunas, convirtiéndose en un momento inesperado y celebrado por los asistentes.

La Banda de Música es parte viva de la historia sanjuanina: nació en 1869, junto a la creación de la propia Policía, y desde entonces acompaña actos oficiales con el imponente sonido de sus flautas, tambores y metales. Bajo la dirección del subcomisario José Trigos y el maestro de banda Marcio Avellá, mantiene una identidad que fusiona lo institucional con lo popular.

