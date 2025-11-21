sábado 22 de noviembre 2025

FNS

La rockera que nunca dejó de ser sanjuanina: la historia de Silvana Sánchez, la chica del pogo y voz del género

Radicada en Córdoba pero con el corazón siempre en su tierra, Silvana Sánchez volvió a San Juan para conducir la Noche del Rock en la Fiesta Nacional del Sol. Una referente del género que nació entre recitales, cassettes caseros y pogos con tacos.

Por Carla Acosta
rockera

Silvana Sánchez regresó a San Juan, a sus pagos, a su gente y sus raíces. Aunque hoy vive en Córdoba, su nombre sigue ligado a la escena rockera sanjuanina como un sello. Y ahora, en la Fiesta Nacional del Sol, ese vínculo se vuelve a encender: es la conductora de la Noche del Rock, un rol que la emocionó hasta las lágrimas cuando recibió la llamada. “No lo podía creer. Me largué a llorar, era como si fuera mi hija. Fue fuerte, porque el rock para mí es eso: lucha, resiliencia”, cuenta.

Nacida en el barrio Aramburu, la del medio de tres hermanos, Silvana creció en una familia donde la música era herencia. Los Espejo, músicos de tradición; una abuela pionera, Clara Espejo, la única bandoneonista de su época; primos en bandas locales.

Ese juego infantil se convirtió en una carrera. Trabajó en comercios, estudió periodismo, pasó por todas las radios que pudo y, en un momento en el que el rock no tenía espacio en medios locales, se animó a soñar. Así nació ‘Vida al Rock’, primero en Canal 8 y luego en radio: un proyecto que se volvió su marca personal y la transformó en referente del género en San Juan, en tiempos en los que era casi la única mujer cubriendo rock.

