Al ritmo del tango, la Asociación Amigos Automóviles Antiguos llegó con el lujo de sus vehículos para mostrar el San Juan de otra época en la Fiesta Nacional del Sol 2025, cuya temática es "San Juan, mi tierra querida".

¡Vivan los novios! Sortearon dos matrimonios emblemáticos en San Juan: quiénes fueron los afortunados

Pronóstico ¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este sábado en San Juan

A bordo de su Rugby del año 1929, Horacio Hidalgo, presidente del grupo, le contó sobre la muestra a Tiempo de San Juan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1992041442609430815&partner=&hide_thread=false El San Juan antiguo en cuatro ruedas, un lujo en la Feria de la FNS pic.twitter.com/xvuODL8n1Y — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 22, 2025

Habló de las joyas que conservan con tanto cariño y del vehículo más especial de la muestra.

Al mismo tiempo, invitó a todos los sanjuaninos a acercarse a ver la muestra y ofreció un adelantó para marzo de 2026.

image

image