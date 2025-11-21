viernes 21 de noviembre 2025

Después del viento, un temblor se sintió en zonas de San Juan

Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento tuvo una Magnitud de 3.4 y una escasa profundidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un temblor se registró en San Juan durante la madrugada de este viernes.

Después del intenso viento Sur que afectó a San Juan y obligó incluso a suspender la Feria de la Fiesta Nacional del Sol en la primera noche, un temblor se sintió en gran parte de la provincia durante la madrugada de este viernes, según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El sismo ocurrió a las 05:08 y tuvo su epicentro a 34 km al sureste de Caucete, 42 km al sudoeste de Bermejo y 43 km al este de Media Agua, con coordenadas -31.832 de latitud y -67.996 de longitud. La magnitud fue de 3.4 y la profundidad de apenas 7 km, lo que contribuyó a que el movimiento fuera percibido en distintos puntos cercanos al epicentro.

image

Intensidad percibida

Según la escala Mercalli Modificada, el evento alcanzó intensidades entre III y IV en algunas zonas:

  • Vallecito, San Juan: intensidad III a IV, donde el sismo pudo ser percibido por personas en reposo y se registró oscilación de objetos colgantes.

  • Caucete, San Juan: intensidad III, perceptible por algunas personas en reposo.

