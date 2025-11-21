Después del viento, un temblor se sintió en zonas de San Juan

Después del intenso viento Sur que afectó a San Juan y obligó incluso a suspender la Feria de la Fiesta Nacional del Sol en la primera noche, un temblor se sintió en gran parte de la provincia durante la madrugada de este viernes, según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Video Ni el viento ni la tierra los frenó: los actores de la Fiesta del Sol le pusieron onda en medio del caos

El sismo ocurrió a las 05:08 y tuvo su epicentro a 34 km al sureste de Caucete, 42 km al sudoeste de Bermejo y 43 km al este de Media Agua, con coordenadas -31.832 de latitud y -67.996 de longitud. La magnitud fue de 3.4 y la profundidad de apenas 7 km, lo que contribuyó a que el movimiento fuera percibido en distintos puntos cercanos al epicentro.