Lo amenazaron con armas para robarle la bicicleta que usa para trabajar: pide ayuda para recuperarla

Un violento asalto tuvo lugar este miércoles al mediodía cuando un hombre fue interceptado por dos delincuentes armados que le robaron la bicicleta que utilizaba como herramienta de trabajo. El hecho ocurrió alrededor de las 13.30 en una zona muy transitada, en la intersección de calle Beruti y Conector Sur, en las cercanías del barrio Ceramista y el Lote Hogar 5.

En Rawson Robó una bicicleta y un par de zapatillas, pero lo frenaron en seco

En Rivadavia Intentó robar una bicicleta en un conocido barrio, pero un vecino lo vio y evitó la maniobra

Según relataron familiares de la víctima a Tiempo de San Juan, Jorge Monla fue abordado por dos asaltantes, quienes lo amenazaron apuntándole con dos armas de fuego. En cuestión de segundos, los delincuentes le sustrajeron la bicicleta y también su teléfono celular antes de darse a la fuga.

De acuerdo con el testimonio brindado por su hermana, uno de los atacantes estaba vestido completamente de azul, un dato que podría ser clave para su identificación. La familia destacó además la gravedad de la situación, no solo por el nivel de violencia ejercido, sino también por el impacto económico que representa el robo.

“La bicicleta es su herramienta de trabajo, le costó muchísimo conseguirla con esfuerzo”, expresó la mujer, visiblemente afectada. En ese sentido, hicieron un llamado a la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a recuperar el rodado. Si alguien tiene información puede comunicarse con la hermana de la víctima a través del Facebook MonlaIaraTaina