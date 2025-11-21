sábado 22 de noviembre 2025

'San Juan, mi Tierra Querida': la historia detrás del lema que reveló Orrego en el acto inaugural

En la apertura oficial de la Fiesta Nacional del Sol 2025, el gobernador reveló por qué eligió el lema de este año. Lo contó en el acto que incluyó bendición, presencia internacional y un fuerte mensaje sobre la identidad y el futuro productivo de la provincia.

Por Carla Acosta
El acto inaugural de la Fiesta Nacional del Sol 2025 dejó una perlita que terminó siendo el corazón del discurso del gobernador Marcelo Orrego. La historia detrás del lema de esta edición, “San Juan, mi Tierra Querida”. El mandatario lo reveló este viernes en el sector de los stands municipales, donde encabezó la ceremonia acompañado de su esposa Eliana Albornoz.

La jornada abrió con la bendición de un sacerdote, un gesto clásico que este año tuvo un tono especial tras la suspensión de la feria durante la noche del jueves por las fuertes ráfagas de viento. Orrego agradeció la comprensión del público y explicó que “la decisión fue por seguridad”, ante un fenómeno que complicó los ingresos al predio y generó polvo en suspensión durante varias horas.

Luego llegó el momento más comentado: la explicación del lema. “Me pusieron sobre la mesa varios nombres y elegí ese porque representa a los sanjuaninos, a la unidad de los sanjuaninos en tiempos difíciles”, compartió el Gobernador, despertando aplausos entre los presentes.

En su intervención también destacó la presencia de delegaciones internacionales. “De Coquimbo, a quienes agradecemos que estén; estuvieron ayer, están hoy, y también la alcaldesa de La Serena”, enumeró. Valoró la posibilidad de que la producción local llegue cada vez más lejos: “No hay cosa más linda que encontrarte un vino de San Juan o un aceite de oliva de San Juan en un aeropuerto o en una terminal. Nuestras pasas, nuestras nueces… Tenemos muchísimo para ofrecer”.

Orrego hizo hincapié en que la provincia no es solo minería -“que representa el 80% de nuestras exportaciones y es un motor importantísimo”- sino que también tiene un enorme potencial agroindustrial. “Definitivamente es un camino donde debemos marchar”, remarcó.

Hacia el final, subrayó que la Fiesta del Sol “es de toda la familia sanjuanina” y celebró que cada año convoque a más visitantes. “Cada día se hace más grande, y eso es gracias a los recursos humanos que tiene nuestra querida provincia”, cerró.

