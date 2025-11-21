"Esta fiesta tiene los ingredientes que los sanjuaninos necesitamos": Orrego celebró la edición 2025 de la FNS

En la noche de inauguración oficial de la Fiesta Nacional del Sol 2025 , el gobernador Marcelo Orrego subió al escenario acompañado por el vicegobernador Fabián Martín y destacó, ante un predio colmado, la fuerza identitaria que atraviesa esta edición. Con un discurso centrado en la pertenencia, el agradecimiento y la mirada hacia el futuro, el mandatario celebró el lema elegido: “ San Juan, mi tierra querida ”.

Orrego recordó que desde el primer momento consideró que esa frase debía ser el corazón de la celebración. “No dudé un segundo en afirmar que tenía que ser el lema de esta edición”, expresó. En su mensaje, también dedicó un reconocimiento especial a los empresarios que se suman cada año al festejo provincial, remarcando que “cada uno realiza un aporte muy importante para que esta Fiesta sea posible”.

Además, valoró el espacio cultural y el impulso a nuevas propuestas, como el Forum de Ideas, que este año reúne a conferencistas destacados por su trayectoria. “Quisimos sumar voces reconocidas, porque la cultura y el pensamiento también son parte fundamental de nuestra identidad”, señaló.

En otro tramo de su discurso, el gobernador destacó el clima de encuentro que genera la celebración: “Siento que esta Fiesta tiene todos los ingredientes que los sanjuaninos necesitamos. No hay nada mejor que ver llegar gente de distintos puntos del país y también del extranjero para vivir esta experiencia”.

Uno de los momentos más celebrados fue el reconocimiento a las Emprendedoras del Sol, un espacio que volvió a tener fuerte protagonismo. “Me llena de placer conocer de primera mano estos proyectos que llevan adelante con tanto amor y profesionalismo. Su rol es clave en esta Fiesta”, afirmó Orrego, poniendo en valor el trabajo y la creatividad de las mujeres que participan.

La ceremonia también incluyó palabras del párroco de la Catedral, Adrián Riveros, quien invitó a los sanjuaninos a reafirmar el espíritu comunitario. “Somos una gran familia, y ese es un rasgo que nos distingue. Debemos apuntar a ese objetivo como tan bien sabemos hacerlo”, expresó.

Tras los discursos, el tradicional corte de cinta marcó formalmente el inicio de la máxima celebración provincial. La jornada estuvo atravesada por el entusiasmo del público, especialmente después de la suspensión de la Feria el jueves a causa del fuerte viento. Este viernes, en cambio, cada stand vivió su “minuto cero” ante miles de visitantes.