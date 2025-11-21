viernes 21 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El ventarrón ya es pasado

Importante movimiento en Pocito para la día II de la Fiesta Nacional del Sol

De a poco, el estadio y la feria recuperaron el pulso habitual de la FNS. Familias enteras, grupos de amigos y fanáticos del rock poblando cada rincón en la previa de una noche cargada de música y tradición.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La segunda jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2025 arrancó este viernes con un clima totalmente distinto al del día anterior. Desde temprano, los sanjuaninos comenzaron a llegar al predio en Pocito, recorriendo los accesos, consultando la grilla y aguardando la apertura de los shows. De a poco, el estadio y la feria recuperaron el pulso habitual de la FNS: familias enteras, grupos de amigos y fanáticos del rock poblando cada rincón en la previa de una noche cargada de música y tradición.

Lee además
arranco la segunda jornada de la fiesta del sol y se viene con todo: lo que hay que saber
Info útil

Arrancó la segunda jornada de la Fiesta del Sol y se viene con todo: lo que hay que saber
asi se preparo ciro y los persas para su presentacion en la fiesta nacional del sol
Video

Así se preparó Ciro y Los Persas para su presentación en la Fiesta Nacional del Sol

El corazón del predio volverá a latir desde las 21:30 con el Espectáculo Central en el Velódromo Vicente Chancay. Bajo el guion “Ay San Juan, mi tierra querida”, esta segunda noche presenta el acto “Amo tus paisajes”, una propuesta artística que promete recorrer las postales más queridas de la provincia. Al mismo tiempo, el Estadio del Bicentenario iniciará su grilla a las 21:45 con Kbsonia, seguido por Vía 66, Walter Vilches y Mateo Pintor. Más tarde llegará Ale Segovia con su “Tributo a Páez”, luego “Los Mentidores” de José Palazzo, y finalmente Estelares como antesala del gran cierre: Ciro y Los Persas.

Las entradas pueden adquirirse a través de Autoentrada o en las boleterías del Estadio del Bicentenario. Los valores son: Feria y Espectáculo Central, $5.000 (menores de 6 años gratis); popular norte y sur, $10.000; campo, $25.000; platea alta, $30.000; y platea baja numerada, $35.000. Además, hay opción de financiación con Visa o Mastercard del Banco San Juan en 3 cuotas sin interés, hasta cinco tickets por persona. Para personas con discapacidad hay espacios exclusivos y el ingreso es gratuito presentando carnet.

c60d4708-0982-48f1-ac7d-7f37ca7f9147

En cuanto a los accesos, se podrá ingresar por Ruta Nacional 40 con desvíos hacia calle 6 y calle 7, además de las opciones por General Acha y por Mendoza hacia el este. El lateral este de la Ruta 40 entre calles 6 y 7 permanecerá sin circulación vehicular. Los taxis y remises tendrán un espacio exclusivo para descenso y ascenso de pasajeros.

La Red Tulum, por su parte, desplegará un operativo gratuito con 100 colectivos desde distintos departamentos. Los grupos Magenta, Verde, Cian y Amarillo partirán entre las 18 y las 22 hacia el Estadio, con regreso desde las 19 hasta el final del último espectáculo.

Para ingresar al predio, se recuerda que están permitidos elementos como mate, termo vacío, repelente, protector solar, cochecitos de bebé, mantas pequeñas y mochilas medianas. Están prohibidos el ingreso de bebidas alcohólicas, energéticas, termos con líquido, reposeras, heladeritas, monopatines, drones, pirotecnia y otros elementos considerados peligrosos.

Temas
Seguí leyendo

Atraparon a cuatro mendocinos con cocaína de máxima pureza y muchos billetes en Pocito

Una niña de Pocito intentó hacer un desafío de TikTok, provocó un incendio y su familia perdió todo

Caen dos ladrones que entraron a robar a una casa en Pocito

Una mujer perdió el control de su auto y terminó dentro de un zanjón en Pocito

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

El detrás de escena que nadie vio: conocé la previa del show "San Juan, mi tierra querida" en el Velódromo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 
De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025
Galería de fotos

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?
Pronóstico

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?

Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas
Allanamiento

Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas

El Parque Industrial de Albardón se agranda con la radicación de empresas del Cluster Berazategui.
Inversiones

El desembarco que mueve el tablero industrial en Albardón: quiénes llegan, de donde vienen y por qué

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio
Tragedia en Las Chacritas

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio

Te Puede Interesar

Esta fiesta tiene los ingredientes que los sanjuaninos necesitamos: Orrego celebró la edición 2025 de la FNS
Acto de apertura

"Esta fiesta tiene los ingredientes que los sanjuaninos necesitamos": Orrego celebró la edición 2025 de la FNS

Por Redacción Tiempo de San Juan
La resurrección de Punteto: nuevas disciplinas, títulos y una reconstrucción a pulmón
Pura pasión

La resurrección de Punteto: nuevas disciplinas, títulos y una reconstrucción a pulmón

Importante movimiento en Pocito para la día II de la Fiesta Nacional del Sol
El ventarrón ya es pasado

Importante movimiento en Pocito para la día II de la Fiesta Nacional del Sol

Atraparon a cuatro mendocinos con cocaína de máxima pureza y muchos billetes en Pocito
Policía Federal

Atraparon a cuatro mendocinos con cocaína de máxima pureza y muchos billetes en Pocito

En exclusiva: así sonó San Juan por mi sangre en la intimidad de los 50 guitarristas del espectáculo central
Piel de gallina

En exclusiva: así sonó "San Juan por mi sangre" en la intimidad de los 50 guitarristas del espectáculo central