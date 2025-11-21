Así se preparó Ciro y Los Persas para su presentación en la Fiesta Nacional del Sol

En la antesala de una de las noches más esperadas de la Fiesta Nacional del Sol 2025, Ciro y Los Persas compartieron imágenes de su preparación para el gran show de este viernes en el Estadio San Juan del Bicentenario.
La banda liderada por Andrés Ciro Martínez calentó motores en el Estadio del Bicentenario, donde este viernes cerrará la segunda noche. Los detalles de esta jornada, en la nota.
Entre bajos, batería y toda la energía característica del rock nacional, la banda liderada por Andrés Ciro Martínez mostró parte del ensayo previo, con las montañas sanjuaninas recortándose detrás como un telón imponente que anticipa otra jornada a puro espectáculo.
La presentación se dará en el marco de la segunda noche de la FNS, que esta vez se vivirá con absoluta normalidad, luego de que el jueves la Feria fuera suspendida por el fuerte viento Sur. Tras la confirmación oficial de las autoridades, los festejos se desarrollan plenamente tanto en el predio del Estadio como en el Velódromo Vicente Chacay.
Las entradas se pueden adquirir en Autoentrada o en las boleterías del Estadio del Bicentenario.
Feria y Espectáculo Central: $5.000 (menores de 6 años gratis).
Estadio (incluye acceso a la Feria y al Espectáculo Central):
Además, hay financiación con Visa o Mastercard del Banco San Juan en 3 cuotas sin interés (hasta 5 entradas por persona).
Para personas con discapacidad, se dispusieron más de 230 lugares distribuidos entre el Velódromo, el Estadio y las tribunas.
El acceso principal para el público será por Ruta Nacional 40, con salidas señalizadas hacia calles 6 y 7. También se puede ingresar por calle General Acha hacia el estacionamiento o desde Mendoza hacia el este por calles 6 y 7.
No habrá circulación vehicular en el lateral este de Ruta 40 entre calles 6 y 7.
Habrá taxis, remises y un amplio operativo de colectivos de la Red Tulum, gratuitos y distribuidos por grupos de colores:
Las unidades funcionarán de 18 a 22 hacia el Estadio y desde las 19 hasta después del cierre artístico.