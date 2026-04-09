"Más importante que el RIGI": el ministro de Gustavo Fernández destacó el liderazgo de Orrego en la nueva Ley de Glaciares

Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan, destacó que la provincia fue la única en participar activamente de la redacción de la aclaratoria de la ley de glaciares.

Tras la sanción de la reforma a la Ley de Glaciares, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, aseguró que el impacto de esta medida para el sector minero es superior al de cualquier otro incentivo económico reciente, incluido el RIGI .

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Según el funcionario, lo ocurrido en el Congreso de la Nación representa un hito histórico cuya magnitud real aún es difícil de dimensionar por la opinión pública. Al mismo tiempo destacó el rol fundamental que tuvo el gobernador Marcelo Orrego para la reforma de la norma que abrirá paso a inversiones millonarias en la minería sanjuanina.

Un impacto superior al RIGI

Fernández fue categórico al comparar la nueva normativa con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: “Es mucho más importante para el sector minero que la sanción y vigencia del RIGI”, aseguró.

El ministro explicó que, mientras el RIGI ofrece un marco de incentivos fiscales y aduaneros, la reforma de la ley de glaciares resuelve un conflicto de fondo al precisar el objeto a proteger, permitiendo que las provincias (que ya cuentan con sus propios inventarios y leyes, como San Juan) puedan agilizar los procesos técnicos y científicos para determinar la función hídrica de las geoformas.

El "liderazgo descomunal" de Orrego

Por otra parte, el titular de la cartera de Producción resaltó el rol del Gobernador de San Juan en la negociación nacional. Describió el protagonismo de Marcelo Orrego como “descomunal”, señalando que fue él quien instaló el tema en la agenda nacional y logró el consenso entre sus pares gobernadores, para quienes la urgencia no era tan evidente.

Destacó que Orrego "nunca se escondió y siempre puso la cara muchas veces (como este último martes) en soledad". Y añadió que el mandatario provincial ofreció y hasta expuso a muchos de sus funcionarios de primera línea a dar argumentos técnicos, científicos y políticos, incluso frente a lo que calificó como "insultos, maltrato y falsas acusaciones" por parte de una oposición cerrada al debate técnico.

Asimismo, subrayó que San Juan fue la única provincia que participó activamente en la redacción de la aclaratoria de la ley, un esfuerzo que fue reconocido por el propio presidente de la Nación al ubicar al gobernador sanjuanino en el primer lugar de sus agradecimientos.

Críticas a la oposición y al pasado peronista

La nota de color político la dio la fuerte crítica de Fernández hacia los diputados justicialistas sanjuaninos que, según sus palabras, tuvieron un comportamiento "vergonzoso" durante la sesión. El ministro denunció que, aunque terminaron votando a favor, no aportaron al quórum (que estaba muy ajustado) y estuvieron ausentes durante la mayor parte de las 11 horas de debate.

Aunque no los nombró, el funcionario aludió a los diputados Cristian Andino y Jorge Chica, que no bajaron al recinto al inicio del debate y, al igual que todo el bloque peronista, evitaron dar quórum.

“En 15 años las gestiones peronistas no pudieron siquiera poner en agenda el tema”, disparó Fernández, contrastando la inacción de décadas pasadas con los resultados obtenidos en la gestión actual por el orreguismo.

Finalmente, el ministro expresó su deseo de que el sector empresarial sepa valorar este liderazgo político que se expuso personalmente para destrabar proyectos estratégicos para la provincia.