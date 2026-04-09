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El gobernador de La Pampa anunció que acudirá a la Justicia para frenar la Ley de Glaciares

Sergio Ziliotto presentará junto a otros actores sociales un amparo para suspender la norma hasta resolver la cuestión de fondo. Sostienen que la ley es inconstitucional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego de que el jueves por la madrugada el Gobierno consiguiera aprobar la Ley de Glaciares con amplia mayoría, al menos un gobernador movió rápido sus fichas y anunció que acudirá a la Justicia. Sergio Ziliotto, junto a asociaciones civiles y universidades, presentará un amparo colectivo ambiental para intentar frenar la implementación de la medida.

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El gobernador de La Pampa dio a conocer la noticia este jueves al mediodía durante una conferencia de prensa. La presentación se hará ante el Juzgado Federal de Santa Rosa y será impulsada de manera conjunta por el gobierno provincial, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.

La presentación ante la Justicia consiste en la presentación de una medida cautelar que solicita la suspensión de la ley hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

Según reproduce El Diario de La Pampa, Ziliotto explicó que la presentación se basa en el planteo de inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la norma sancionada por el Congreso. Y aunque subrayó que su provincia no posee glaciares, la norma, afirmó, tendrá consecuencias directas sobre el acceso al agua. En ese sentido, remarcó la dependencia de la provincia respecto del río Colorado, cuya cuenca tiene origen glacial.

"Es una ley que afectará muchísimo a la provincia de La Pampa y a todos sus habitantes. Nos va a quitar derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente", señaló.

El jueves por la madrugada, tras once horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares presentada por el Ejecutivo. Los bloques aliados acompañaron en el recinto el proyecto. El aporte al triunfo del oficialismo llegó de manos del Pro, de la UCR y de numerosas bancadas provinciales y federales.

En cambio, hubo rechazo en los bloques de Unión por la Patria, la izquierda y la Coalición Cívica, más otros provinciales. Dentro de UxP los sanjuaninos Andino y Chica votaron a favor. Y otra bancada votó dividida, Provincias Unidas, la tercera más numerosa: 11 rechazos, 6 aprobaciones y un ausente.

"El amparo está basado en que planteamos la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que sancionó ayer el Congreso de la Nación, principalmente porque lesiona derechos ambientales colectivos que están consagrados en la Constitución y en convenciones internacionales", afirmó Ziliotto.

La normativa aprobada modifica la Ley 26.639, que protegía a los glaciares y al ambiente periglaciar "como reservas estratégicas de agua". Los cambios establecen que sólo quedarán bajo resguardo aquellas formaciones que hagan “un aporte hídrico relevante y verificable a una cuenca” y otorgan mayor poder a los gobernadores para elaborar el inventario glaciar.

FUENTE: Clarín

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