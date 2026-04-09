Se confirmó la salida de un funcionario con un cargo clave: de Deportes, a la Legislatura

En el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte se confirmó un movimiento de piezas: Santiago de la Torre , quien hasta esta semana se desempeñaba como Subsecretario de Deportes Federados, dejó su cargo, concretando así los cambios que ya había adelantado en febrero TIEMPO DE SAN JUAN. Este movimiento no es menor, porque es un importante puesto dentro del MInisterio que comanda Guido Romero y que tiene como secretario a Pablo Tabachnik, siendo una de las cuatro subsecretarías que componen el organigrama de un área sensible de Gobierno.

De la Torre es alfil de Fabián Martín, con quien comparte una trayectoria de larga data desde que el actual vicegobernador era intendente de Rivadavia y De la Torre ocupaba la Secretaría de Deportes en dicho municipio. De hecho, De la Torre seguirá trabajando en el Estado, al lado del Vicegobernador, como asesor.

image Santiago de la Torre.

La salida de la primera línea de gestión responde a una necesidad de equilibrio personal y físico, según explicó el propio ex funcionario. Su alejamiento se debe a una “cuestión netamente personal, de salud y de tiempos”. De la Torre, en diálogo con Radio Sarmiento, señaló que “trabajar en deporte es 24/7, implica mucho desgaste, mucho tiempo y hay que estar 24/7”. Ante un panorama donde “los análisis por ahí daban valores que no estaban bien”, el dirigente rivadaviense optó por priorizar sus afectos, manifestando que “cuando uno siente que no puede estar ese tiempo, creo que tiene que dar un paso al costado” para enfocarse en sus “hijos chicos” y en su salud.

A pesar de este alejamiento de la subsecretaría, De la Torre aseguró que se retira “en muy buenos términos con todas las autoridades”. Mencionó específicamente su agradecimiento hacia el gobernador Marcelo Orrego por la confianza depositada, así como su buena sintonía con el ministro Romero y el secretario Tabachnik. Esta salida no implica una ruptura, sino un cambio de funciones que lo mantendrá en la órbita del poder provincial, pero desde un perfil más técnico y legislativo, afirmó.

De la Torre confirmó que seguirá trabajando codo a codo con Martín. Se incorporará como asesor en la Legislatura Provincial, un rol que le permitirá seguir siendo el nexo con el mundo del deporte, área que domina por formación y experiencia. “Me puse a disposición de Fabián y ya estamos trabajando en algunas cositas que vendrán”, adelantó sobre su nuevo destino político. Complementariamente, continuará aportando a la Secretaría de Deportes desde su faceta profesional como psicólogo, integrándose al equipo interdisciplinario del programa “Construyendo Valores”.

La vacante en la Subsecretaría de Deportes Federados, un puesto estratégico dentro de la estructura ministerial, quedó en manos de Martín Riveros. Riveros, conocido deportivamente como "Pichu", ya venía desempeñándose como Director de Alto Rendimiento y forma parte del mismo espacio político, habiendo sido también director de deportes en Rivadavia. Según De la Torre, ya se reunieron para la transición, con la idea de garantizar que los programas y convenios firmados a principios de año mantengan su curso.