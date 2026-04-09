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Ante la Justicia

Tras el posteo por la muerte del fotógrafo, la concejal habló de drogas en 25 de Mayo y dijo que el "sistema de seguridad es espantoso" en el departamento

La edil Daniela Berenguer declaró ante la Justicia tras un posteo viral por el caso, cuestionó vacíos en la investigación y denunció falta de seguridad, con aumento del delito y el narcotráfico en el departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Se trata de Daniela Berenguer, quien este jueves fue citada por la Justicia y, al salir, ratificó sus dichos públicos. Según explicó, su publicación -en la que cuestionaba con dureza la situación- fue realizada de manera impulsiva, aunque aseguró que refleja el malestar de muchos vecinos frente a lo ocurrido.

La edil sostuvo que persisten dudas en torno a la causa y aclaró que sus planteos no buscan ir en contra del accionar judicial, sino visibilizar interrogantes que, a su entender, aún no tienen respuesta. Recordó además que durante varios días hubo una intensa búsqueda del fotógrafo en el departamento y que ese proceso dejó incertidumbres en la comunidad.

Embed - Habló la concejal de 25 de Mayo: drogas, inseguridad y dudas sobre la muerte de Alberto

En esa línea, cuestionó la comunicación con la familia de la víctima. Aseguró que los allegados de Quiroga no habrían recibido información directa sobre los resultados de la autopsia ni de otras pericias, y que en muchos casos se enteraron de los avances a través de los medios. Para la concejal, esto generó mayor angustia y confusión en el entorno cercano.

Respecto a la hipótesis oficial que indica que el fallecimiento se produjo tras una caída de su motocicleta, Berenguer puso en duda la mecánica del hecho. Señaló que el lugar donde fue hallado el cuerpo es una finca privada conocida por los vecinos y remarcó que ya había sido rastrillada previamente. En ese sentido, consideró llamativo que el cadáver no haya sido detectado antes y cuestionó que no se trate de un camino habitual para la circulación.

Por otra parte, la concejal vinculó el caso con problemáticas más amplias del departamento. Afirmó que en los últimos tiempos se registraron episodios vinculados al narcotráfico, hechos delictivos y otros casos graves que, según indicó, no habrían sido esclarecidos en su totalidad.

Finalmente, apuntó contra el sistema de seguridad local al calificarlo como “espantoso”. Entre otras falencias, mencionó la falta de cámaras de monitoreo oficiales en todo el departamento y aseguró que, en muchos casos, las investigaciones dependen de registros de particulares. También advirtió sobre un crecimiento de la inseguridad y del tráfico de drogas, y consideró que el caso de Quiroga dejó al descubierto una situación más profunda en 25 de Mayo.

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