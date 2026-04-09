Intentaban rescatar a un pichón de cóndor andino y se llevaron una sorpresa

El Departamento de Fauna de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza informó que concretó el rescate de un pichón de un ave que en un primer momento se creyó que se trataba de un cóndor andino (Vultur Gryphus), pero que finalmente pertenecía a otra especie.

Complicado panorama Causa AFA: la fiscalía pidió agravar la acusación contra Tapia y Toviggino por la multimillonaria retención indebida de aportes

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, tras recibir un aviso sobre un “posible” ejemplar posado a orillas del agua, el guardaparque Ángel Napoleón activó el protocolo de verificación.

El rescate se realizó en el marco del reciente nacimiento de un pichón de cóndor en el Parque Provincial Tupungato, tras lo cual se realiza un seguimiento especial, por lo cual cada nuevo ejemplar en un hito para la conservación.

El rescate

Ante la dificultad de confirmar la situación con equipo de larga distancia, se sumaron voluntarios especializados en el monitoreo de la especie y, tras una inspección cercana facilitada por la colaboración de un prestador turístico local que aportó una embarcación, se determinó que el ejemplar efectivamente correspondía a un jote cabeza colorada (Cathartes aura), no a un cóndor andino.

El ave, que se encontraba en aparente estado de reposo cerca del agua, fue asistida mediante estímulos sonoros que permitieron verificar su óptimo estado sanitario y su capacidad de vuelo.

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, subrayó: “Este tipo de intervenciones forman parte de un trabajo sostenido que Mendoza viene consolidando en materia de conservación. El monitoreo permanente, la articulación con organizaciones especializadas y la presencia en territorio son claves para proteger al cóndor andino y a toda nuestra fauna. Cada operativo aporta información valiosa y refuerza este modelo de gestión”.

Censo y monitoreo constante del cóndor andino

En los últimos años, la provincia ha desarrollado censos simultáneos estacionales en áreas protegidas, alcanzando más de 20 operativos entre 2020 y 2025, lo que ha permitido identificar dormideros, áreas de vuelo y registrar hasta 70 ejemplares en un mismo monitoreo.

FUENTE: Agencia NA