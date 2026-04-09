El caso del propofol en Buenos Aires hizo eco en San Juan: qué acciones tomaron desde Salud

Los recientes episodios registrados en Buenos Aires , que tienen como eje el uso indebido de anestésicos como el propofol , encendieron alertas en distintas jurisdicciones del país. En San Juan , desde el ámbito de la salud pública confirmaron que se activaron medidas preventivas, con foco en el acompañamiento de profesionales en formación.

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Según indicaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el objetivo es anticiparse a posibles situaciones críticas y evitar que se repliquen casos similares a los investigados en el Hospital Italiano. En ese marco, se trabaja especialmente con residentes como médicos, psicólogos y trabajadores sociales, poniendo el acento en la reflexión sobre la responsabilidad profesional y el manejo de sustancias sensibles.

Foco en la prevención y el acompañamiento

Según indicaron desde el Ministerio de Salud local, buscan acompañar y generar instancias de análisis sobre qué estamos haciendo y qué tenemos a cargo. La preocupación radica en la exigencia propia de las residencias, atravesadas por extensas jornadas laborales y una alta carga de decisiones, factores que podrían derivar en escenarios de vulnerabilidad.

La reglamentación vigente establece que los residentes cumplen jornadas de hasta nueve horas diarias, de lunes a viernes. Aun así, desde Salud reconocen que la intensidad del sistema requiere una mirada integral que contemple no solo lo formativo, sino también el bienestar emocional y profesional.

En ese sentido, remarcaron que en San Juan no se han registrado episodios de estas características, aunque insistieron en la necesidad de actuar de manera preventiva. “No hemos tenido esa experiencia, pero no queremos que llegue a eso”, afirmaron.

El refuerzo de los controles también incluye la detección temprana de posibles situaciones de riesgo, con el fin de abordarlas antes de que escalen.

Las causas que generaron alerta a nivel nacional

Los hechos que motivaron esta reacción continúan bajo investigación en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los casos más recientes es el del enfermero de 44 años hallado sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo. El informe preliminar de la autopsia determinó que falleció por una patología cardíaca preexistente, aunque en el lugar se encontraron más de un centenar de ampollas de distintos fármacos, entre ellos propofol y fentanilo, cuya procedencia aún se investiga.

A este episodio se suma la causa que involucra a profesionales vinculados al Hospital Italiano, donde se investiga el presunto desvío de medicamentos anestésicos. La hipótesis judicial apunta a la sustracción de sustancias como propofol y fentanilo, lo que derivó en imputaciones por administración fraudulenta y una serie de medidas restrictivas mientras avanza la pesquisa.