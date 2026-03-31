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Investigación interna

Confirman el robo de propofol del Hospital Italiano que era usado en fiestas organizadas por un anestesista

La Dirección de la institución de salud emitió un comunicado para aclarar lo que sucedió luego de que saliera a la luz la situación irregular con fármacos controlados

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En la noche del lunes Infobae reveló que, a raíz de la muerte de un residente del Hospital Rivadavia por una sobredosis de propofol y fentanilo, se había descubierto un faltante de esos fármacos en el Hospital Italiano.

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Y que se había hallado una organización que invitaba a la “Fiesta del propofol”. Las reuniones recreativas por el uso de las sustancias que se utilizan para sedar pacientes en intervenciones como las endoscopias tenían dos versiones.

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La Asociación de Profesionales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez publicó un posteo con motivo del fallecimiento del residente que llevó a dar con las fiestas del propofol

Había fiestas sexuales a las que el anestesiólogo del Hospital Italiano Hernán Boveri invitaba a conocidos. Y también había experiencias que se “vendían” a clientes que se sometían a “viajes controlados”. En ambos casos se dosificaban los fármacos y se establecía una especie de guardia médica. Había alguien preparado con un ambú por si alguien tenía problemas respiratorios y entraba en apnea. Ese aparato es el que brinda asistencia respiratoria inmediata. La acción de aplicar el ambú es conocida entre los médicos como “ambucear”.

Ayer trascendió que el residente fallecido se llamaba Hernán Salazar y por ello fue identificado como H.S. Había un error. Un posteo en Instagram de los médicos del Hospital Gutiérrez, donde también trabajaba el hombre cuya muerte llevó hasta el Hospital Italiano, lo nombra como Alejandro Salazar. Le decían “Alito”.

El comunicado del Hospital Italiano, en respuesta a la nota de Infobae de anoche, confirma que hubo “robo de estupefacientes” del área de anestesiología y que fueron separadas dos personas: una es Boveri la otra es una residente llamada Delfina Lanusse.

El comunicado del Hospital Italiano señala que:

“En relación a la situación de robo de estupefacientes difundida recientemente, el Hospital Italiano informa que tomó todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido, actuar con las personas involucradas y generar procedimientos para prevenir a futuro.

Frente a la denuncia recibida internamente, el hecho fue comunicado de inmediato a la Dirección del Hospital y se realizó la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes. La Institución se puso a disposición de la Justicia para colaborar plenamente con la investigación en curso.

En relación con las personas involucradas, se adoptaron las medidas institucionales correspondientes y se aplicaron los procedimientos previstos mientras avanza la investigación. Ninguna de ellas se encuentra desempeñando funciones en el Hospital.

En paralelo, se inició una revisión del circuito de control y seguridad de la gestión de estupefacientes, con el objetivo de reforzar los mecanismos de supervisión y prevenir situaciones de esta naturaleza.

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Asimismo, el Hospital se encuentra trabajando en conjunto con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) para analizar este tipo de situaciones, que han sido reportadas también en otras instituciones del sistema de salud. Se trata de una problemática que requiere fortalecer de manera coordinada políticas, controles y estrategias de prevención.

El Hospital reafirma su compromiso con la seguridad y la calidad en todos los procesos de la atención de sus pacientes. Por tratarse de una investigación en curso, no se brindarán más detalles".

El caso recién comienza. La investigación del Hospital se transformó en una denuncia judicial.

FUENTE: Infobae

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