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Tribunales

Condenan a 6 años de prisión a un sanjuanino que abusó a un niño de 13 años

El tribunal colegiado no resolvió por unanimidad; por mayoría fue declarado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

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En un fallo que generó una división de criterios jurídicos, un tribunal colegiado de San Juan condenó este martes a 6 años de prisión de cumplimiento efectivo a un hombre acusado de haber abusado sexualmente de un niño de 13 años. Si bien la sentencia impone la reclusión del imputado, la calificación legal fue el punto de discordia entre los magistrados.

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El debate oral y público concluyó tras una etapa de alegatos en la que la Fiscalía, compuesta por el fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Agustina Cerdera de UFI ANIVI, había solicitado una pena significativamente mayor, sosteniendo que los hechos debían encuadrarse bajo las figuras de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple reiterado. Por su parte, la defensa técnica del acusado había solicitado la absolución del mismo, cuestionando las pruebas presentadas durante el proceso.

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El fiscal Mariano Ju&aacute;rez Prieto y la ayudante fiscal Agustina Cerdera, de UFI ANIVI.

El fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Agustina Cerdera, de UFI ANIVI.

Un fallo dividido

El tribunal, compuesto por los jueces Gloria Verónica Chicón (presidenta), Diego Sanz y Leonardo León, no logró un consenso unánime respecto a qué delito se cometió.

Los magistrados Diego Sanz y Leonardo León coincidieron en que el accionar del condenado configuró el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Esta figura legal remite a actos que, por su duración y circunstancias, degradan severamente la integridad de la víctima, aunque los jueces consideraron que no se probó con certeza el acceso carnal pretendido por la parte acusadora.

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El tribunal, integrado por Diego Sanz, Gloria Ver&oacute;nica Chic&oacute;n (presidenta) y Leonardo Le&oacute;n.

El tribunal, integrado por Diego Sanz, Gloria Verónica Chicón (presidenta) y Leonardo León.

La jueza Gloria Verónica Chicón votó en minoría, inclinándose por la calificación legal que había planteado originalmente la Fiscalía, lo que habría derivado en una escala penal superior.

Determinación de pena

La escala por este delito es de 4 a 10 años de prisión. Por tal razón, los representantes del MPF solicitaron 10 años de cárcel y la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

La defensa solicitó la mínima, es decir, 4 años. “Es totalmente desproporcionado lo que pide fiscalía. Hubo falta de pruebas e inconsistencias”, expresó el abogado Luis Leonardo García.

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El abogado Luis Leonardo Garc&iacute;a.

El abogado Luis Leonardo García.

El hecho

Los hechos que llegaron a juicio ocurrieron en un entorno de cercanía, ya que el acusado era vecino de la víctima. Según la investigación, el sujeto aprovechaba los momentos en que el menor se encontraba en situaciones de vulnerabilidad o sin supervisión para cometer los ultrajes.

A pesar de que el pedido de la fiscalía rondaba los 13 años de prisión al inicio de las audiencias finales, el tribunal terminó inclinándose por la pena de 6 años al imponerse la tesis de "abuso gravemente ultrajante" por mayoría de dos votos contra uno. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 23 de abril, tras lo cual las partes podrán ir por el recurso de impugnación.

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