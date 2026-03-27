viernes 27 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En funciones

El Hospital de Sarmiento tiene nuevo director desde este viernes

Fernando Flores Romero recibió la resolución de designación de manos del ministro de Salud, Amilcar Dobladez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fernando Flores Romero asumió como director del Hospital Ventura Lloveras, de Sarmiento.

Fernando Flores Romero asumió como director del Hospital Ventura Lloveras, de Sarmiento.

En la mañana de este viernes 27 de marzo, el doctor Fernando Flores Romero asumió formalmente como director del Hospital Ventura Lloveras, de Sarmiento, en un acto realizado en la sala de situación del Ministerio de Salud.

Lee además
un ciclista de 76 anos termino en el hospital tras ser embestido por un auto conducido por un menor
Caucete

Un ciclista de 76 años terminó en el hospital tras ser embestido por un auto conducido por un menor
El próximo 30 de marzo se reanudará el servicio de almuerzo gratuito para estudiantes de la UNSJ en el CUIM.
Importante

Cuándo reabre el comedor gratuito del CUIM de la UNSJ y cómo anotarse

El flamante director recibió la resolución de designación de manos del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, quien estuvo acompañado por los secretarios y la jefa de la Zona Sanitaria V, Patricia Mut. Durante el acto, el ministro destacó la trascendencia del momento y la gran responsabilidad que implica ocupar este cargo. “El eje central de nuestra labor es el paciente, no debemos olvidar que nuestro objetivo debe ser él siempre”, afirmó Dobladez.

Flores Romero, especialista en pediatría, asistió acompañado por su familia y expresó su agradecimiento por la confianza depositada en él.

“No puedo dejar de reconocer el aliento que me brindaron las autoridades, el ministro y los secretarios, para esta nueva etapa en mi vida profesional. La dirección del hospital es una función muy demandante que nos exigirá horas y mucha atención para satisfacer a la población. Como dijo el ministro, nuestra meta es lograr que el paciente se sienta contenido y brindarle una buena atención”, sostuvo el nuevo director.

El acto contó con la presencia, además, del secretario Técnico, Alejandro Navarta, el secretario de Planeamiento, Gaston Jofre, el secretario Administrativo, Gabriel Porra, la secretaria de Medicina Preventiva, Sonia Sánchez, además de familiares de Flores Romero.

Temas
Seguí leyendo

El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde

Ruidazo docente: el reclamo salarial de los maestros se hizo sentir en San Juan

La otra cara del Ironman: Tinder en San Juan está que arde

Este es el cronograma del tradicional ascenso a las Sierras Azules en Zonda

Penoso récord histórico: en menos de 3 meses fallecieron 25 personas en siniestros viales en San Juan, de los cuales el 95 por ciento eran jóvenes

Rumor y preocupación en Jáchal por supuestos casos de meningitis: qué dijeron desde Salud

La Feria de Pascuas reunirá a 150 emprendedores

Cómo verificar en qué SUBE está activado el Boleto Gratuito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El próximo 30 de marzo se reanudará el servicio de almuerzo gratuito para estudiantes de la UNSJ en el CUIM.
Importante

Cuándo reabre el comedor gratuito del CUIM de la UNSJ y cómo anotarse

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Víctor Andrés Suizer frente al juez.
Nuevo detenido

Cayó el principal acusado de 52 estafas con el cuento de la venta de carpetas de casas del IPV

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares
Fraude con la salud

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital
Siniestro

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital

Imagen ilustrativa. video
Grave

Denunciaron a una agencia de viajes sanjuanina por una presunta estafa con paquetes turísticos al Caribe: pagaron miles de dólares y nunca viajaron

El zapallo con el teléfono en su interior, que fue descubierto en el ingreso al Penal de Chimbas.
Durante las visitas

Sorpresa en el Penal de Chimbas: quiso entrar con un teléfono escondido en un zapallo

Te Puede Interesar

Tras semanas de idas y vueltas, enojos de regantes y negociaciones, el esquema de reparto de agua para riego en San Juan se definió con aval dividido y con el sistema hídrico al límite.
Sistema hídrico

La pulseada por el agua de riego: cómo se definió la distribución en San Juan en un año crítico

Por Elizabeth Pérez
Ambiente desmintió a la Municipalidad de Chimbas por la habilitación de la empresa del mega incendio
Contrapunto

Ambiente desmintió a la Municipalidad de Chimbas por la habilitación de la empresa del mega incendio

Victoria para la Argentina: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF que obligaba al país a pagar USD 16 mil millones
Histórico

Victoria para la Argentina: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF que obligaba al país a pagar USD 16 mil millones

Amplían la denuncia contra un juez sanjuanino por un supuesto fraude
Investigación preliminar

Amplían la denuncia contra un juez sanjuanino por un supuesto fraude

Cortes de tránsito, desvíos y operativo récord: todo lo que tenés que saber del Ironman 70.3
Info útil

Cortes de tránsito, desvíos y operativo récord: todo lo que tenés que saber del Ironman 70.3