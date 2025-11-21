El Gobernador, con muchos saludos y fotos en el segundo día de la FNS 2025

El gobernador Marcelo Orrego recorrió este viernes por la noche los alrededores del Estadio San Juan del Bicentenario y, antes de ingresar al acto inaugural , fue interceptado por decenas de sanjuaninos que aprovecharon la ocasión para saludarlo y pedirle una foto. Con un clima mucho más calmo que el del día anterior, la previa de la segunda jornada estuvo marcada por la cercanía del mandatario con el público.

Cerca de las 20, Orrego llegó acompañado de su esposa y parte de su gabinete para asistir a la inauguración oficial de la Fiesta Nacional del Sol 2025, programada para las 20.30. El arribo generó un movimiento inmediato: familias, jóvenes y trabajadores del predio se acercaron para estrecharle la mano, consultarle sobre la jornada y tomarse selfies antes del inicio del acto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1992017030158184839&partner=&hide_thread=false Orrego, con muchos saludos y fotos en el segundo día de la FNS 2025 pic.twitter.com/7cle4bV2Il — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 21, 2025

Su presencia se dio luego de un jueves atravesado por decisiones complejas. Ese día, el propio gobernador explicó en conferencia de prensa que la feria y los stands debieron suspenderse por el alerta de viento sur fuerte, con ráfagas previstas de 70 a 80 km/h. Según señaló, la prioridad fue evitar riesgos para el público y proteger las estructuras livianas del predio. “Tuvimos que tomar decisiones porque había probabilidades de complicaciones por el viento”, remarcó.

Aun así, Orrego confirmó que los espectáculos principales y el evento central en el velódromo se mantuvieron con total normalidad, al tratarse de sectores seguros ante las condiciones climáticas. Además, anticipó que la organización trabaja para que el domingo el público pueda disfrutar de los stands y de las presentaciones de artistas locales programadas. “Vamos a hacer el esfuerzo para concretar todo lo planificado”, aseguró.