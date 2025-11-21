Del anonimato en Alemania al furor en San Juan: "El Yarco", el fenómeno local que se llevó todos los flashes en la Fiesta del Sol

Mauricio Nozica nunca imaginó que aquel video que grabó por diversión desde Alemania se convertiría en viral y daría origen a El Yarco, un personaje que hoy es furor en toda la provincia.
Mauricio Nozica, el sanjuanino radicado en Alemania que dio vida al personaje de "El Yarco", pasó de hacer videos caseros sobre “cosas típicas de San Juan” a convertirse en una de las figuras más aplaudidas de la Fiesta del Sol.
“Después empecé a hacer videítos de cosas típicas sanjuaninas o situaciones, y se creó esto, un poco del humor puyano. Yo creo que algo que no existía antes, salió”, contó a Tiempo de San Juan. Su espontaneidad y sus guiños locales lo llevaron a participar en la promoción oficial de la Fiesta del Sol y a ser una de las estrellas del espectáculo central en el velódromo.
A pesar de su popularidad, el humorista mantiene un bajo perfil en su vida cotidiana en Alemania, donde trabaja como ingeniero. “Nadie sabe que hago humor, lo tengo medio escondido. A veces se asocia el humor con algo no serio, y preferí no mezclarlo. Las dos rutas van muy separadas”, explicó.
Ahora vive otro sueño inesperado: llenar el Teatro Sarmiento. “No lo puedo creer. Para cualquier artista sanjuanino es un sueño. El 29 de noviembre presento mi show; quedan poquitas entradas, así que los invito a que saquen las últimas”, celebró.