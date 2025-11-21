Mauricio Nozica nunca imaginó que aquel video que grabó por diversión desde Alemania se convertiría en viral y daría origen a El Yarco, un personaje que hoy es furor en toda la provincia.

“Después empecé a hacer videítos de cosas típicas sanjuaninas o situaciones, y se creó esto, un poco del humor puyano. Yo creo que algo que no existía antes, salió”, contó a Tiempo de San Juan. Su espontaneidad y sus guiños locales lo llevaron a participar en la promoción oficial de la Fiesta del Sol y a ser una de las estrellas del espectáculo central en el velódromo.

A pesar de su popularidad, el humorista mantiene un bajo perfil en su vida cotidiana en Alemania, donde trabaja como ingeniero. “Nadie sabe que hago humor, lo tengo medio escondido. A veces se asocia el humor con algo no serio, y preferí no mezclarlo. Las dos rutas van muy separadas”, explicó.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Del anonimato en Alemania al furor en San Juan: El Yarco, el fenómeno local que se llevó todos los flashes en la Fiesta del Sol Mauricio Nozica, el sanjuanino radicado en Alemania que dio vida al personaje de @elyarco_ , pasó de hacer videos caseros sobre “cosas típicas de San Juan” a convertirse en una de las figuras más aplaudidas de la Fiesta del Sol. Toda la cobertura de la #fns en vivo desde @tiempodesanjuan #elyarco #personajes #entrevista #tiempodesanjuan #fiestanacionaldelsol" View this post on Instagram

Ahora vive otro sueño inesperado: llenar el Teatro Sarmiento. “No lo puedo creer. Para cualquier artista sanjuanino es un sueño. El 29 de noviembre presento mi show; quedan poquitas entradas, así que los invito a que saquen las últimas”, celebró.