jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Al mal tiempo, nueva logística

La inauguración oficial del FNS 2025 será el viernes y el domingo habrá feria

Belén Barboza, secretaria de Turismo, aseguró que lo principal es preservar la seguridad de los sanjuaninos e intentar que la fiesta se disfrute de la mejor manera posible durante todo el fin de semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fiesta nacional sol predio estadio bicentenario
Lee además
vivo esta fns con mucha emocion y nostalgia: giselle fernandez, a 10 anos de su coronacion
Efeméride

"Vivo está FNS con mucha emoción y nostalgia": Giselle Fernández, a 10 años de su coronación
ni el viento ni la tierra los freno: los actores de la fiesta del sol le pusieron onda en medio del caos
Video

Ni el viento ni la tierra los frenó: los actores de la Fiesta del Sol le pusieron onda en medio del caos

Belén Barboza, secretaria de Turismo, aseguró que ante la alerta por viento "lo importante es preservar la integridad de los ciudadanos. Además, desde Bomberos no habilitaron la feria por el fuego del espacio gastronómico".

"La inauguración oficial pasó para mañana (viernes) y se analiza habilitar la feria de manera gratuita para el domingo", agregó Barboza.

Así reaccionaban los primeros visitantes

Algunos visitantes habían llegado con la idea de recorrer la feria antes de dirigirse a los espectáculos, otros buscaban simplemente resguardarse del viento y esperar que habilitaran el acceso. Había familias que desconocían por completo el anuncio oficial y jóvenes que, al enterarse, solo atinaban a reorganizar la noche y dirigirse directamente a los shows.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991627210567086130&partner=&hide_thread=false

“Nos enteramos recién acá”, comentó uno de ellos, reflejando la sorpresa generalizada entre quienes se encontraban en el predio. Aun así, la mayoría decidió permanecer en el lugar para asistir a las presentaciones que siguen confirmadas.

Temas
Seguí leyendo

Darío Barassi, entre nostalgia y orgullo: "Quiero que mis hijas vivan lo que yo viví acá"

Los cinco momentos más destacados del show en el Velódromo

Tecnología, identidad e inclusión: así fue el gran show de la Fiesta del Sol

Orrego, ante la suspensión de la feria: del "tuvimos que tomar decisiones" a la confirmación del domingo

Euforia y corridas en el Bicentenario: así fue la apertura de puertas en la noche de cuarteto

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Adicción a la comida: síntomas, consecuencias y estrategias para combatir este trastorno explicados por una sanjuanina

Burbujeros, gomitas y hasta lentes: los ambulantes trabajaron el primer día de la FNS

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡llego el ventarron a la fiesta nacional del sol! las imagenes de las rafagas en el estadio del bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. video
¡Es hoy!

Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel video
Crimen en Santa Lucía

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

 Imagen ilustrativa
Inseguridad

Brutal ataque de motochorros a una periodista sanjuanina en Desamparados

Te Puede Interesar

Darío Barassi, entre nostalgia y orgullo: Quiero que mis hijas vivan lo que yo viví acá
FNS

Darío Barassi, entre nostalgia y orgullo: "Quiero que mis hijas vivan lo que yo viví acá"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas
Investigación

Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas

Los cinco momentos más destacados del show en el Velódromo
En detalle

Los cinco momentos más destacados del show en el Velódromo

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?
Pronóstico

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento
En la vía pública

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento