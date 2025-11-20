"Vivo está FNS con mucha emoción y nostalgia": Giselle Fernández, a 10 años de su coronación

Giselle Fernández , reina del Sol en 2015, volvió a vivir el clima de fiesta que invade a los sanjuaninos cada año. Con emoción, repasó lo que significa para ella esta celebración que marcó un antes y un después en su vida.

“La Fiesta Nacional del Sol siempre es una alegría para los sanjuaninos y, desde lo personal, lo digo con mucha emoción y también con mucha nostalgia, porque se cumplen diez años de mi coronación”, expresó.

Hoy, a una década de aquel momento, Fernández vive la fiesta desde otro rol. “Ahora estoy del otro lado, acompañando con el equipo de la Legislatura y a nuestro gobernador Fabián Martín, ya que tengo el orgullo de ser parte de ese equipo. Pero siempre lo vivo con mucho amor y con toda la expectativa”, destacó.

Al recordar su experiencia como reina, fue clara sobre lo que más atesora: “El cariño de la gente, el apoyo de mi familia, de todos los sanjuaninos, la complicidad de todas mis compañeras candidatas, el equipo de la Comisión de Reinas… y sorprenderme con cada uno de los detalles de la Fiesta Nacional del Sol”.

Entre emoción, nostalgia y orgullo, Giselle Fernández volvió a poner en palabras lo que esta celebración representa para ella y para toda la provincia.