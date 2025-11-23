"He disfrutado mucho de esta Fiesta" y por qué se animó a cantar: el balance de Orrego en el streaming de Tiempo

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, realizó este domingo un balance de la Fiesta Nacional del Sol 2025 durante una entrevista en el streaming de Tiempo de San Juan. Allí repasó los puntos principales del evento, destacó la presencia de visitantes de distintas provincias y agradeció el trabajo de todas las áreas que participaron de la organización.
Orrego recordó que la primera noche debió suspenderse por un viento de 80 km/h que ponía en riesgo la seguridad del público. Sin embargo, señaló que el resto de las jornadas se desarrollaron con normalidad y que hubo una gran concurrencia. “Hemos podido disfrutar de una fiesta integral, con emoción y espectáculos variados”, afirmó.
El mandatario destacó el show en el velódromo, donde se realizó un homenaje a un poeta sanjuanino, y la diversidad artística de la grilla, que incluyó cuarteto, música melódica, folklore y rock. Además, sostuvo que observó la llegada de público de distintas provincias y que eso superó sus expectativas.
En la entrevista, Orrego agradeció el trabajo de la Policía de San Juan, agentes sanitarios, equipos técnicos, personal de montaje y todos los sectores involucrados. Indicó que el comportamiento del público y el disfrute general son indicadores positivos del desarrollo de la fiesta.
También mencionó los resultados del Fórum y de la ronda de negocios, que -según dijo- generaron nuevamente oportunidades para los productos sanjuaninos. Señaló que la provincia aumentó sus exportaciones respecto al año anterior y remarcó la importancia de sectores como el pistacho, las pasas, el vino, el aceite de oliva extravirgen y la minería.
Por qué se animó a cantar
Consultado sobre su participación como cantante en el escenario principal, explicó que aceptó porque se sintió “cómodo” y porque ya había tenido experiencias similares durante su gestión como intendente. “Si me invitan, ¿por qué no?”, expresó.
Por último, sostuvo que disfrutó esta edición de la FNS y que la experiencia adquirida el año pasado contribuyó al buen desarrollo del evento.