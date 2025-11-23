domingo 23 de noviembre 2025

FNS 2025

"He disfrutado mucho de esta Fiesta" y por qué se animó a cantar: el balance de Orrego en el streaming de Tiempo

El Gobernador se acercó al stand de Tiempo durante el último día del evento cultural más importante de la provincia. "La Fiesta ha tenido de todo", expresó y elogió las actividades en el predio de Pocito.

Por Jorge Balmaceda Bucci
Orrego recordó que la primera noche debió suspenderse por un viento de 80 km/h que ponía en riesgo la seguridad del público. Sin embargo, señaló que el resto de las jornadas se desarrollaron con normalidad y que hubo una gran concurrencia. “Hemos podido disfrutar de una fiesta integral, con emoción y espectáculos variados”, afirmó.

El mandatario destacó el show en el velódromo, donde se realizó un homenaje a un poeta sanjuanino, y la diversidad artística de la grilla, que incluyó cuarteto, música melódica, folklore y rock. Además, sostuvo que observó la llegada de público de distintas provincias y que eso superó sus expectativas.

En la entrevista, Orrego agradeció el trabajo de la Policía de San Juan, agentes sanitarios, equipos técnicos, personal de montaje y todos los sectores involucrados. Indicó que el comportamiento del público y el disfrute general son indicadores positivos del desarrollo de la fiesta.

También mencionó los resultados del Fórum y de la ronda de negocios, que -según dijo- generaron nuevamente oportunidades para los productos sanjuaninos. Señaló que la provincia aumentó sus exportaciones respecto al año anterior y remarcó la importancia de sectores como el pistacho, las pasas, el vino, el aceite de oliva extravirgen y la minería.

Por qué se animó a cantar

Consultado sobre su participación como cantante en el escenario principal, explicó que aceptó porque se sintió “cómodo” y porque ya había tenido experiencias similares durante su gestión como intendente. “Si me invitan, ¿por qué no?”, expresó.

Por último, sostuvo que disfrutó esta edición de la FNS y que la experiencia adquirida el año pasado contribuyó al buen desarrollo del evento.

FNS 2025

"He disfrutado mucho de esta Fiesta" y por qué se animó a cantar: el balance de Orrego en el streaming de Tiempo
