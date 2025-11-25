Abre el Paso de Agua Negra: todo lo que tenés que saber para viajar a Chile en paz

El Paso Internacional de Agua Negra , que conecta la provincia de San Juan con la región chilena de Coquimbo , será habilitado este miércoles 26 de noviembre para la temporada 2025-2026, con la expectativa de superar las cifras récord de la temporada anterior, cuando transitaron 113.853 personas. La secretaria de Relaciones Institucionales de San Juan, Claudia Sarmiento, confirmó en diálogo con Radio Sarmiento que, tras un arduo trabajo de diversos organismos nacionales y provinciales, se mejoraron las instalaciones del complejo y se fijó la logística clave para el tránsito de turistas.

Temporada a full Mirá todas las mejoras que estrena el Paso de Agua Negra para una mejor experiencia de sanjuaninos y chilenos este verano

La habilitación inicial del paso está programada para el 26 de noviembre a las 12 horas, permitiendo el uso por parte del público hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, la operación general se establecerá a partir del día 27 de noviembre, siendo de lunes a lunes. El horario para poder salir del país (sea Argentina o Chile) será de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Debido a la considerable distancia entre ambas aduanas, se esperará a los viajeros que lleguen para completar sus trámites hasta las 21 horas. El trayecto total desde la ciudad de San Juan hasta Chile tiene una duración aproximada de seis horas.

Documentación

La Secretaria Sarmiento enfatizó la importancia de la prudencia y la correcta preparación de la documentación para evitar inconvenientes al momento de realizar los trámites migratorios.

Es fundamental que todas las personas que viajen se aseguren de que sus documentos de identidad (DNI) se encuentren vigentes. Para los trámites ante Migraciones, la prioridad y el documento preferido es el DNI físico. Asimismo, se puede utilizar el pasaporte, el cual también debe ser presentado en formato físico. La funcionaria instó a los viajeros a llevar siempre los documentos físicos, ya que es la manera más rápida y sencilla de gestionar el trámite, sin depender de la conectividad.

En el caso de aquellos que viajen con menores de edad, si uno de los padres no los acompaña, deben contar con la autorización correspondiente para poder llevar a cabo los trámites entre migraciones.

Requisitos y casos especiales para vehículos

Quienes utilicen su vehículo para cruzar la cordillera deben llevar consigo los papeles necesarios de titularidad o de autorización del automotor.

Respecto a una situación particular que se presentó en temporadas anteriores, relacionada con la falta de emisión de patentes para vehículos 0 km, se aclaró que el aplicativo Mi Argentina juega un papel fundamental. La Secretaría indicó que, para los casos donde el vehículo no está patentado, se debe revisar que la certificación del auto esté cargada en Mi Argentina para que los titulares no tengan inconvenientes al realizar sus trámites ante Aduana. El año pasado, esta habilitación de Mi Argentina se permitió para Aduana.

Condiciones viales y seguridad

Las autoridades informaron que la ruta se encuentra en óptimas condiciones, si bien se le pide a la gente que mantenga la precaución en todo momento. Es importante recordar que el tramo de la ruta no está asfaltado y continúa siendo un camino de ripio, especialmente en unos 85 kilómetros de extensión. Aunque se ha trabajado para mejorar las condiciones de transitabilidad, la característica esencial del camino exige prudencia por parte de los conductores.

Se han realizado mejoras en el complejo fronterizo argentino, incluyendo un refuerzo del sistema eléctrico, la incorporación de conectividad satelital móvil para comunicaciones críticas, y la ampliación de espacios para el personal. San Juan Innova también está trabajando permanentemente en el complejo para disminuir la posibilidad de cortes en la electricidad y la conectividad.

Un aspecto clave de seguridad es la altitud del corredor: es uno de los pasos más altos del país, y la secretaria Sarmiento solicitó encarecidamente a los usuarios que revisen la documentación y mantengan la precaución al conducir, dado que se atraviesa la cordillera. Es por esto que a las autoridades nacionales se les pidió reforzar las comisiones de personal durante la temporada, especialmente en los meses pico de fines de diciembre y enero.

Teléfonos de utilidad

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Lunes a viernes de 9 a 18 horas

TEL: 0800-222-6272

0800-333-0073

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales

TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: [email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

TEL: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56) (9) 93238104 (Solo casos de emergencia.

Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región (casilla de correo No.1660). Email: [email protected]

Horario de Atención de 09 a 17hs.

Gendarmería Nacional Argentina

* Guardia de prevención GNA - Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002

* Guardia de prevención GNA - Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad

TEL: (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532 Email: [email protected]

Ministerio de Salud Pública - Hospital Tomás Perón

Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo - Iglesia - San Juan - Emergencia 107

Para llamar desde Argentina a Chile:

A un teléfono fijo deberá marcar (+56)+cód. de zona + número de teléfono (el código de zona de La Serena - Coquimbo es 51). Para el caso de llamar a celular deberá (+56)(9) + número de celular.