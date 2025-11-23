En el fin de semana largo "es el más exitoso de la historia" para Milei, cuál fue la cifra de ocupación hotelera en San Juan
Impulsada por la Fiesta Nacional del Sol, la provincia cerró el fin de semana largo con un promedio de ocupación del 65%. El Gobierno nacional celebró cifras récord de arribos y actividad en los principales destinos argentinos.
El presidente Javier Milei calificó este fin de semana largo como “el más exitoso de la historia”, mientras que San Juan registraría un promedio de ocupación hotelera del 65%, según datos del Observatorio Argentino de Turismo (OAT). El movimiento turístico provincial estuvo impulsado por la Fiesta Nacional del Sol, que reunió a más de 180 mil personas entre el jueves y el domingo.
El Observatorio Argentino de Turismo indicó que San Juan promediaría un 65% de ocupación, cifra que se vio directamente influenciada por la Fiesta Nacional del Sol en Pocito.
Primera noche: 23.400 asistentes, pese al viento sur que obligó a suspender la feria.
Segunda noche: casi 60.000 personas disfrutaron de la jornada de rock con Estelares y Ciro y Los Persas.
Tercera noche: alrededor de 100.000 sanjuaninos recorrieron stands, probaron gastronomía, participaron de juegos y cerraron la jornada con los shows de La Sole y Nicki Nicole.
El jefe de Estado destacó en un posteo que los arribos de turistas “superaron todos los registros previos”. En ese marco, aseguró que los ingresos a Mar del Plata fueron 38% más altos que en 2024, 50% más que en 2022 y 25% más que en 2021, lo que calificó como un “récord absoluto”.
El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, también celebró el movimiento y reveló que Pinamar y Cariló alcanzaron niveles de ocupación del 94% y 98%, respectivamente. Además, afirmó que “playas y espacios colmados de gente” reflejan un escenario alentador para la temporada de verano. Según detalló, este dinamismo es producto de un trabajo coordinado con más de 60 referentes del sector y de un clima de “previsibilidad económica”.
Desde la cartera que encabeza Scioli precisaron que los arribos totales del fin de semana largo fueron de 158.775 turistas, un 37,9% más que en 2024. Según la serie histórica, se trata del número más alto para un fin de semana largo de noviembre desde 2010.
El Observatorio detalló que:
En CABA se registraron 122.700 reservas y se espera una ocupación del 85%.
En Buenos Aires: Mar del Plata y Pinamar con 80%, Cariló y Mar de las Pampas cerca del 95%, y Tandil con “plazas colmadas”.
Córdoba: entre 75% y 80% en Carlos Paz, Villa General Belgrano, Alta Gracia y La Cumbrecita.
Cuyo: Mendoza superaría el 80%, San Juan 65% y San Luis entre 70% y 80% según el destino.
Litoral: Iguazú lidera con cerca del 90%.
NOA: reservas que superan el 70%, con un pico del 90% en Termas de Río Hondo.
Patagonia: promedios cercanos al 70% y picos en Bariloche y Tierra del Fuego.