En el fin de semana largo "es el más exitoso de la historia" para Milei, cuál fue la cifra de ocupación hotelera en San Juan

El presidente Javier Milei calificó este fin de semana largo como “el más exitoso de la historia”, mientras que San Juan registraría un promedio de ocupación hotelera del 65%, según datos del Observatorio Argentino de Turismo (OAT). El movimiento turístico provincial estuvo impulsado por la Fiesta Nacional del Sol , que reunió a más de 180 mil personas entre el jueves y el domingo.

Imágenes exclusivas Desde arriba, el drone de Tiempo te muestra la multitudinaria convocatoria en la noche del rock de la FNS 2025

El Observatorio Argentino de Turismo indicó que San Juan promediaría un 65% de ocupación, cifra que se vio directamente influenciada por la Fiesta Nacional del Sol en Pocito.

Primera noche: 23.400 asistentes, pese al viento sur que obligó a suspender la feria.

Segunda noche: casi 60.000 personas disfrutaron de la jornada de rock con Estelares y Ciro y Los Persas.

Tercera noche: alrededor de 100.000 sanjuaninos recorrieron stands, probaron gastronomía, participaron de juegos y cerraron la jornada con los shows de La Sole y Nicki Nicole.

El jefe de Estado destacó en un posteo que los arribos de turistas “superaron todos los registros previos”. En ese marco, aseguró que los ingresos a Mar del Plata fueron 38% más altos que en 2024, 50% más que en 2022 y 25% más que en 2021, lo que calificó como un “récord absoluto”.

image

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, también celebró el movimiento y reveló que Pinamar y Cariló alcanzaron niveles de ocupación del 94% y 98%, respectivamente. Además, afirmó que “playas y espacios colmados de gente” reflejan un escenario alentador para la temporada de verano. Según detalló, este dinamismo es producto de un trabajo coordinado con más de 60 referentes del sector y de un clima de “previsibilidad económica”.

Desde la cartera que encabeza Scioli precisaron que los arribos totales del fin de semana largo fueron de 158.775 turistas, un 37,9% más que en 2024. Según la serie histórica, se trata del número más alto para un fin de semana largo de noviembre desde 2010.

El Observatorio detalló que: