martes 25 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mirá el video

Dos tucumanos en la mira por atacar con machete a un joven en Sarmiento: ellos aseguran que se defendieron

Ambos son vendedores de muebles y viajan por diferentes provincias ofertando estos objetos a través de créditos. Uno de ellos expresó que sintió mucho miedo y que su amigo (que terminó lesionado con dos cortes) se defendieron de un grupo de desconocidos que querían pelear y que una de estas personas traía el machete en cuestión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-25 at 14.59.55

Hay versiones cruzadas por la gresca ocurrida en Sarmiento el pasado 22 de noviembre, donde una persona terminó internada tras recibir un machetazo. El representante del Ministerio Público Fiscal, José Plaza, expresó que estos sujetos oriundos de Tucumán (y un tercero que no ha sido identificado) agredieron al vecino de Sarmiento y que uno de ellos le propinó el machetazo.

Lee además
Imagen ilustrativa. 
Este sábado

Brutal ataque en Sarmiento: un hombre fue herido con un machete y está en estado crítico
quien era el motociclista que murio luego de varios dias de agonia, tras un choque en rawson
En las redes

Quién era el motociclista que murió luego de varios días de agonía, tras un choque en Rawson

Pero esta hipótesis es diferente a la que planteó uno de los imputados, quien asegura que se defendieron del ataque de cinco personas y que uno de ellos (ahora internado) era el que llevaba el machete.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 14.59.54

El fiscal solicitó que queden presos tras su exposición. La defensa, a cargo de Daniela Nielson, se opuso a la misma, y el juez de Garantías Sergio Caballero les dictó la libertad a ambos tucumanos, pero les exigió que no deben obstaculizar a la justicia y someterse al proceso, presentarse una vez por semana en Comisaría 9na y no salir de la provincia sin orden judicial, medidas por el plazo de 20 días.

La denuncia que hizo la presunta víctima, identificada como Jonathan Reinoso, es que vio una gresca en un barrio y que se acercó para separar a los protagonistas. Ahí dice que recibió el machetazo y señaló a uno de los detenidos como el autor, precisamente, a Luis Paulo González (dio su descripción), y dijo que Gabriel Soria solo lo golpeó (señaló que estaba de de bermuda y remera oscura)

WhatsApp Image 2025-11-25 at 14.59.53

González no declaró, pero sí lo hizo Soria. Este manifestó que solo se defendieron del ataque de una patota, a la que señalaron como ladrones. Soria, en parte de su declaración, dijo que un chico tenía el machete y que le propinó dos cortes a su amigo González (heridas comprobadas de 10 y 5 centímetros en el brazo izquierdo), luego éste se lo quitó en un forcejeo y se defendió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1993385573374218538&partner=&hide_thread=false

Reinoso, el denunciante de este hecho, terminó con un corte en la cabeza. El último parte médico todavía no está en manos del fiscal, pero se expresó que el chico tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Ante la falta de los estudios, Plaza solicitó de manera provisoria que a González se le impute el delito de lesiones graves y a Soria el de lesiones leves.

Temas
Seguí leyendo

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio

Aceptó 10 años de prisión el sujeto que casi asesina a su expareja de varios cuchillazos en Chimbas

Sorpresa en el Valle Grande por un auto que terminó en una acequia

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Lleva menos de un año de inaugurada y, en una semana, robaron tres veces en una escuela de Concepción

Un vecino de Pocito fue asaltado por falsos policías federales

Una policía motorizada chocó violentamente contra una camioneta en el microcentro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una familia sanjuanina volco en ruta 40 tras volver de chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

Así quedó la camioneta tras el accidente. (Foto gentileza Diario Huarpe) 
Accidente

Tremendo vuelco frente a una panadería en Rivadavia

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson
Tras una semana de agonía

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

El Chiquito Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera
Una muralla

El 'Chiquito' Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas
Terminó en el hospital

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

Te Puede Interesar

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto
Investigación por mala praxis

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto

Por Redacción Tiempo de San Juan
El comercio sanjuanino va a preparar vidrieras, ofertas y cuotas para sumarse al Black Friday y competir con el comercio online con entrega inmediata.
Estrategias de ventas

El comercio de San Juan se prende al Black Friday: cómo van a pelearle al online

San Martín vuelve a los entrenamientos: cuáles son las tres bajas confirmadas
Tras el descenso

San Martín vuelve a los entrenamientos: cuáles son las tres bajas confirmadas

Aceptó 10 años de prisión el sujeto que casi asesina a su expareja de varios cuchillazos en Chimbas
Violencia de género

Aceptó 10 años de prisión el sujeto que casi asesina a su expareja de varios cuchillazos en Chimbas

La alcaldesa de la Serena, Daniela Norambuena junto al ministro de Turismo Guido Romero, cuando los chilenos visitaron San Juan la semana pasada. 
Avances

En Chile hablan de un vuelo directo entre San Juan y La Serena: todo lo que se sabe