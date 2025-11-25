Dos tucumanos en la mira por atacar con machete a un joven en Sarmiento: ellos aseguran que se defendieron

Hay versiones cruzadas por la gresca ocurrida en Sarmiento el pasado 22 de noviembre, donde una persona terminó internada tras recibir un machetazo. El representante del Ministerio Público Fiscal, José Plaza, expresó que estos sujetos oriundos de Tucumán (y un tercero que no ha sido identificado) agredieron al vecino de Sarmiento y que uno de ellos le propinó el machetazo.

Este sábado Brutal ataque en Sarmiento: un hombre fue herido con un machete y está en estado crítico

Pero esta hipótesis es diferente a la que planteó uno de los imputados, quien asegura que se defendieron del ataque de cinco personas y que uno de ellos (ahora internado) era el que llevaba el machete.

El fiscal solicitó que queden presos tras su exposición. La defensa, a cargo de Daniela Nielson, se opuso a la misma, y el juez de Garantías Sergio Caballero les dictó la libertad a ambos tucumanos, pero les exigió que no deben obstaculizar a la justicia y someterse al proceso, presentarse una vez por semana en Comisaría 9na y no salir de la provincia sin orden judicial, medidas por el plazo de 20 días.

La denuncia que hizo la presunta víctima, identificada como Jonathan Reinoso, es que vio una gresca en un barrio y que se acercó para separar a los protagonistas. Ahí dice que recibió el machetazo y señaló a uno de los detenidos como el autor, precisamente, a Luis Paulo González (dio su descripción), y dijo que Gabriel Soria solo lo golpeó (señaló que estaba de de bermuda y remera oscura)

González no declaró, pero sí lo hizo Soria. Este manifestó que solo se defendieron del ataque de una patota, a la que señalaron como ladrones. Soria, en parte de su declaración, dijo que un chico tenía el machete y que le propinó dos cortes a su amigo González (heridas comprobadas de 10 y 5 centímetros en el brazo izquierdo), luego éste se lo quitó en un forcejeo y se defendió.

Reinoso, el denunciante de este hecho, terminó con un corte en la cabeza. El último parte médico todavía no está en manos del fiscal, pero se expresó que el chico tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Ante la falta de los estudios, Plaza solicitó de manera provisoria que a González se le impute el delito de lesiones graves y a Soria el de lesiones leves.