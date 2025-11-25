Sorpresa en el Valle Grande por un auto que terminó en una acequia

En la mañana de este martes, un incidente vial sorprendió a los vecinos del barrio Valle Grande , cuando un auto terminó dentro de una acequia ubicada sobre calle 5. El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 y movilizó al personal policial de la zona.

Según informaron desde la Comisaría de Valle Grande, al arribar al lugar constataron que se trataba de un Fiat Palio que había caído en la acequia no impermeabilizada situada al sur de la arteria. La conductora del vehículo explicó que circulaba por calle Proyectada s/n en sentido norte-sur y, al llegar a la intersección con calle Agustín Gómez, giró hacia el oeste. En ese momento, el volante se habría trabado, lo que provocó que el auto se desviara y terminara dentro del cauce.

image

Afortunadamente, la mujer logró salir por sus propios medios y resultó ilesa, sin presentar lesiones. Minutos después, una grúa particular trabajó en el lugar y logró retirar el automóvil.

Personal policial permaneció en la zona para ordenar el tránsito y verificar las circunstancias del hecho. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría de Valle Grande.