martes 25 de noviembre 2025

Grave

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio

El siniestro ocurrió este lunes en horas de la siesta por Ruta 183. El uniformado, de 25 años, se encuentra internado en terapia intensiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-25 at 13.07.23 (1)

Un grave siniestro vial ocurrido este lunes en horas de la siesta dejó al borde de la muerte a un joven oficial de la Policía de San Juan. El hecho se registró alrededor de las 13:53 sobre Ruta 183, entre calle 11 y Calle Amable Jones, en la zona de 9 de Julio.

Según informaron fuentes policiales, un llamado del CISEM alertó sobre el vuelco de una camioneta Renault Kangoo que había quedado destruida sobre la banquina. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que en el interior del vehículo se encontraba el conductor, un oficial ayudante identificado como Sergio Emanuel Quiroga Martínez, de 25 años, que presta servicio en comisaría 37ma.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 13.07.23

El joven presentaba lesiones graves en el rostro y un cuadro crítico producto del fuerte impacto. De acuerdo a la reseña policial, Quiroga circulaba de Oeste a Este por Ruta 183 cuando, al tomar una curva, mordió la banquina y perdió el control de la Kangoo, estrellándose contra un pilar de luz ubicado al norte de la calzada.

Minutos después arribó la ambulancia departamental quien trasladó de urgencia al oficial al Hospital Rawson, donde quedó internado en terapia intensiva.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, bajo directivas de la ayudante fiscal Gimena Cornejo. El estado de salud del oficial Quiroga es crítico ya que sufrió fractura de cráneo, traumatismos múltiples en el rostro. Fuentes allegadas dijeron que durante la mañana de este martes tuvo una operación.

Temas
Dejá tu comentario

