martes 25 de noviembre 2025

Tras el descenso

San Martín vuelve a los entrenamientos: cuáles son las tres bajas confirmadas

Después de perder la categoría en el Mar del Plata, el Verdinegro regresa esta tarde a las prácticas. Los jugadores, incluso los que terminan contrato en diciembre, tendrán que dar el presente en el Hilario Sánchez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Pasaron exactamente diez días de aquel golpe en el Minella. San Martín todavía sufre la herida del descenso, pero ahora la historia es otra y hay que comenzar de nuevo. Este martes, el plantel deberá regresar a los entrenamientos y desde el club confirmaron las tres bajas para la próxima temporada.

Ante la salida de Leandro Romagnoli, la CD buscó alternativas para las prácticas del plantel y al frente estará el preparador físico Javier Cerdán, el entrenador de arqueros Tato González y el analista de videos Ernesto Ceballos.

Con estos tres hombres de la estructura del ascenso, el Verdinegro arrancará con los entrenamientos a las 17hs. Vale destacar que se tendrán que presentar todos, incluso los que finalizan contrato en diciembre, que son prácticamente la mayoría: Diego y Sebastián González, Molina, Cáceres, Álvarez, Pelaitay, y los refuerzos que llegaron en enero como Anselmo, Cavallaro, Adín, Menéndez, Watson, Toloza, Recalde, López, Jaurena, Diarte, Lecanda y Burgos.

Previo a eso, desde el club le confirmaron a Tiempo de San Juan que no continuarán en el Verdinegro Horacio Tijanovich, Diego González y Nicolás Watson, que usó las redes sociales para despedirse.

¿Quiénes tienen contrato hasta el 2026?

-Pablo García, Matías Orihuela, Julián Marchio, Ignacio Maestro Puch y Santiago Salle, aunque dos dos últimos llegaron desde Independiente y tienen cláusula de repesca, por lo que podrían regresar al Rojo.

-Borgogno también tiene contrato hasta fines del próximo año, pero no sería extraño que emigre.

-Velazco y el pibe Santiago Barrera, el único sanjuanino con rodaje sostenido durante el semestre, también siguen en el Verdinegro y seguramente también retomen las prácticas.

