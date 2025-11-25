San Martín vuelve a los entrenamientos: cuáles son las tres bajas confirmadas

Pasaron exactamente diez días de aquel golpe en el Minella. San Martín todavía sufre la herida del descenso, pero ahora la historia es otra y hay que comenzar de nuevo. Este martes, el plantel deberá regresar a los entrenamientos y desde el club confirmaron las tres bajas para la próxima temporada.

Ante la salida de Leandro Romagnoli, la CD buscó alternativas para las prácticas del plantel y al frente estará el preparador físico Javier Cerdán, el entrenador de arqueros Tato González y el analista de videos Ernesto Ceballos.

Con estos tres hombres de la estructura del ascenso, el Verdinegro arrancará con los entrenamientos a las 17hs. Vale destacar que se tendrán que presentar todos, incluso los que finalizan contrato en diciembre, que son prácticamente la mayoría: Diego y Sebastián González, Molina, Cáceres, Álvarez, Pelaitay, y los refuerzos que llegaron en enero como Anselmo, Cavallaro, Adín, Menéndez, Watson, Toloza, Recalde, López, Jaurena, Diarte, Lecanda y Burgos.

Previo a eso, desde el club le confirmaron a Tiempo de San Juan que no continuarán en el Verdinegro Horacio Tijanovich, Diego González y Nicolás Watson, que usó las redes sociales para despedirse.

¿Quiénes tienen contrato hasta el 2026?

-Pablo García, Matías Orihuela, Julián Marchio, Ignacio Maestro Puch y Santiago Salle, aunque dos dos últimos llegaron desde Independiente y tienen cláusula de repesca, por lo que podrían regresar al Rojo.

-Borgogno también tiene contrato hasta fines del próximo año, pero no sería extraño que emigre.

-Velazco y el pibe Santiago Barrera, el único sanjuanino con rodaje sostenido durante el semestre, también siguen en el Verdinegro y seguramente también retomen las prácticas.