martes 25 de noviembre 2025

Mercado cambiario

El dólar blue volvió a los $1.500 en San Juan

El billete paralelo volvió a escalar en la provincia y alcanzó los $1.500, en una jornada marcada por subas en los distintos tipos de cambio, recorte de tasas y mayor demanda de divisas en el mercado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dolar

El dólar blue retomó la tendencia alcista en San Juan y volvió a tocar los $1.500. Según las pizarras locales, este martes la divisa paralela se negoció a $1.500 para la compra y $1.400 para la venta, marcando un nuevo movimiento en medio de una jornada dominada por la tensión cambiaria.

A nivel nacional, el tipo de cambio mayorista registró un avance de $22,5 y cerró en $1.447,5, lo que lo ubica en el nivel más alto desde comienzos de noviembre. El salto se da luego de cuatro ruedas consecutivas de incrementos y tras la fuerte atención que generó el desmentido del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre un supuesto crédito por USD 20.000 millones con bancos estadounidenses. En la rueda de contado se operaron más de USD 478 millones.

image

En paralelo, el Banco Central volvió a recortar la tasa de referencia del 22% al 20% nominal anual, una decisión que presionó a la baja los rendimientos de corto plazo y aumentó la liquidez en pesos, sumando impulso a la demanda estacional de dólares. En ese escenario, los contratos de dólar futuro mostraron subas de hasta el 1,4%. El mercado proyecta un tipo de cambio mayorista de $1.449 para fin de noviembre y cercano a $1.488 para diciembre, con un volumen operado superior a USD 1.900 millones.

En cuanto al dólar minorista, el promedio de bancos relevado por el BCRA lo ubicó en $1.471,87 para la venta y $1.420,51 para la compra, con un aumento semanal del 2,6%. En el Banco Nación, en tanto, cerró a $1.470, lo que llevó al dólar tarjeta -que incluye el recargo del 30%- a $1.911.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP avanzó 1% hasta $1.474,80, mientras que el contado con liquidación subió 0,5% y finalizó en $1.516,75. En el mercado informal, el blue también mostró presión alcista y aumentó $35, cerrando a $1.460 para la venta a nivel nacional.

