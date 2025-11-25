El Campeonato Argentino de Motocross cierra su temporada en San Juan

En Mayo del 2016 se corrió por última vez el campeonato argentino en el circuito de la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate en Ullum, esto fue por la tercera fecha, y Melina Bretillot, en la categoría FMX, fue la mejor sanjuanina clasificada en la carrera final con un tercer puesto.

A casi 4 años de su muerte Inauguraron una pista de motocross en honor a "Wey" Zapata

El Circuito MX Park Santa Lucia albergará el próximo 29 y 30 de Noviembre a los mejores pilotos del país, dónde tendremos a varios representantes de la provincia, donde destacamos a la pequeña piloto Catalina Rodríguez, que buscará quedarse con el título en la categoría 50cc B y la posibilidad de Alejandro Telles de ser subcampeón en categoría MX1 B.

Gracias al apoyo de Secretaría de Deportes y el Municipio de Santa Lucia, la entrada tendrá un costo de 10.000 pesos, válida para ambos días, donde los menores de 10 años no pagan.

El cronograma del evento se desarrollará en dos días. El sábado se destinará a las inscripciones, tandas de entrenamiento y, por la tarde, la clasificación. Esta instancia es clave para que los pilotos definan su posición en el partidor de largada, el cual tiene capacidad para unos 40 competidores.

El domingo será el día exclusivo de la carrera, con dos tandas o mangas para todas las categorías. Además, el público podrá acceder al parque cerrado para ver de cerca cómo trabajan los equipos y los mecánicos en las motos de alta competencia

Lista de pilotos sanjuaninos presentes y categoría de cada uno:

1-Pedro Gil 85cc A

2-Paula Aguilar 65cc

3-Oscar Oro MX3 C

4-Alejandro Telles MX1 B

5-Javier Salinas MX3 C

6-Joaquín Vargas 50B

7-David Vargas MX1 B

8-Tomás Bolzonella MX2 B

9-Catalina Rodríguez 50cc B

10-Delfina Rodríguez Damas B

11-Ricardo Mira MX3 C

12-Francisco Bernardini MX2 B

13-Braian Telles MX1B

14-Agustín Godoy 85cc B

15-Gustavo Aguero MX 3 A

16- Gastón Senatore MX3 B

17-Nahuel Senatore MX2 B

18-Feliciano Senatore 50cc A