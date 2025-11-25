El Jury desestimó la denuncia del "Abogado Fit" contra el juez Toro

El Jurado de Enjuiciamiento de San Juan decidió archivar la denuncia presentada por el abogado Emanuel Aguilar contra el juez Jorge Toro, actual magistrado Penal Juvenil y titular del Primer Juzgado de Niñez y Adolescencia. Con esta resolución, quedó establecido que el magistrado no será sometido a proceso y continuará en su cargo.

La presentación había sido realizada por Aguilar en su rol de padre, alegando que Toro demoraba la revinculación con su hija. Tras ingresar la denuncia, el trámite avanzó conforme a los pasos previstos por la normativa: primero se dio vista al juez para que realizara su descargo, instancia en la que respondió con un escrito detallando las medidas adoptadas para facilitar el reencuentro entre la niña y su progenitor.

image El "Abogado Fit".

Posteriormente, la causa pasó a la etapa previa a un eventual proceso, donde se evaluó si correspondía formular una acusación o desestimar la presentación. Finalmente, el órgano decidió que no existían elementos que configuraran una falta grave que justificara la apertura de un juicio político, por lo que la denuncia fue archivada.

La acusación inicial incluía señalamientos por mal desempeño, morosidad, parcialidad y omisión de deberes, además de sostener que el magistrado habría avalado una “desvinculación forzada” entre padre e hija. También cuestionaba la valoración de informes técnicos y la respuesta frente a presuntas obstrucciones de la madre. En su defensa, Toro rechazó todas las imputaciones, aseguró que no existen escritos pendientes y afirmó que adoptó medidas orientadas a recomponer el vínculo familiar, incluso señalando el comportamiento inadecuado de ambas partes en el conflicto.