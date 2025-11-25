martes 25 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Decisión

El Jury desestimó la denuncia del "Abogado Fit" contra el juez Toro

Se concluyó que no hubo faltas graves en el accionar del juez, quien seguirá en funciones tras justificar las medidas adoptadas en el caso de revinculación familiar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-25 at 9.38.39 PM

El Jurado de Enjuiciamiento de San Juan decidió archivar la denuncia presentada por el abogado Emanuel Aguilar contra el juez Jorge Toro, actual magistrado Penal Juvenil y titular del Primer Juzgado de Niñez y Adolescencia. Con esta resolución, quedó establecido que el magistrado no será sometido a proceso y continuará en su cargo.

Lee además
Ernesto Clarens
Tribunales

Causa Cuadernos: el testimonio de un arrepentido apunta a Cristina Kirchner
la financiera del escandalo relacionada a chiqui tapia es sponsor de san martin: asi se anunciaba en redes
Polémica

La financiera del escándalo relacionada a Chiqui Tapia es sponsor de San Martín: así se anunciaba en redes

La presentación había sido realizada por Aguilar en su rol de padre, alegando que Toro demoraba la revinculación con su hija. Tras ingresar la denuncia, el trámite avanzó conforme a los pasos previstos por la normativa: primero se dio vista al juez para que realizara su descargo, instancia en la que respondió con un escrito detallando las medidas adoptadas para facilitar el reencuentro entre la niña y su progenitor.

image
El "Abogado Fit".&nbsp;

El "Abogado Fit".

Posteriormente, la causa pasó a la etapa previa a un eventual proceso, donde se evaluó si correspondía formular una acusación o desestimar la presentación. Finalmente, el órgano decidió que no existían elementos que configuraran una falta grave que justificara la apertura de un juicio político, por lo que la denuncia fue archivada.

La acusación inicial incluía señalamientos por mal desempeño, morosidad, parcialidad y omisión de deberes, además de sostener que el magistrado habría avalado una “desvinculación forzada” entre padre e hija. También cuestionaba la valoración de informes técnicos y la respuesta frente a presuntas obstrucciones de la madre. En su defensa, Toro rechazó todas las imputaciones, aseguró que no existen escritos pendientes y afirmó que adoptó medidas orientadas a recomponer el vínculo familiar, incluso señalando el comportamiento inadecuado de ambas partes en el conflicto.

Seguí leyendo

El nuevo Ministro de Defensa no pasará a retiro, y asumirá como militar

Orrego celebró los 272 años de Iglesia con la entrega de casas, el anuncio de dos barrios y la puesta en marcha de luz LED para una ruta clave

Bullrich presentó la nueva Agencia Nacional de Migraciones

El Gobierno denunció al financista ligado al sanjuanino "Chiqui" Tapia por lavado de dinero y evasión

Tras una tragedia y otro susto en la cancha, Rivadavia quiere que los clubes fijen los arcos de manera obligatoria

Milei prepara otro viaje a Israel, para trasladar la embajada argentina a Jerusalen

Setecientos mil dólares sin explicar: la pareja de Ornella Calvete también renunció al ministerio de Economía

El oficialismo quiere tratar sobre tablas la Ley de Transporte, pero hay puntos que generan chispazos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La alcaldesa de la Serena, Daniela Norambuena junto al ministro de Turismo Guido Romero, cuando los chilenos visitaron San Juan la semana pasada. 
Avances

En Chile hablan de un vuelo directo entre San Juan y La Serena: todo lo que se sabe

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio
Grave

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson
Tras una semana de agonía

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

Las mejores postales que dejó el encuentro entre Alianza y Desamparados
Galería de imágenes

Las mejores postales que dejó el encuentro entre Alianza y Desamparados

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto
Investigación por mala praxis

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto

Te Puede Interesar

El hecho delictivo sucedió en la Escuela de Comercio Alfonsina Storni.
Vándalos

A pesar de contar con custodia policial, igual robaron en una escuela del centro de Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
La financiera del escándalo relacionada a Chiqui Tapia es sponsor de San Martín: así se anunciaba en redes
Polémica

La financiera del escándalo relacionada a Chiqui Tapia es sponsor de San Martín: así se anunciaba en redes

Se incendió un galpón textil en Capital: tres empleados intoxicados y el dueño descompensado video
Esquina Colorada

Se incendió un galpón textil en Capital: tres empleados intoxicados y el dueño descompensado

El Jury desestimó la denuncia del Abogado Fit contra el juez Toro
Decisión

El Jury desestimó la denuncia del "Abogado Fit" contra el juez Toro

Tras una tragedia y otro susto en la cancha, Rivadavia quiere que los clubes fijen los arcos de manera obligatoria
Proyecto

Tras una tragedia y otro susto en la cancha, Rivadavia quiere que los clubes fijen los arcos de manera obligatoria