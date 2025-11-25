La Noche de las Mamografías: horarios extendidos para que más mujeres accedan al control

El Ministerio de Salud de San Juan anunció que ese día se llevará a cabo una jornada especial destinada a facilitar el acceso a estudios mamarios. Las mujeres podrán acercarse sin derivación médica para realizarse una mamografía y despejar dudas sobre su salud.

En las redes Video: se despidieron de una histórica escuela de San Juan recordando todos los rincones

En el Centro Cívico San Juan dio inicio a la Semana de la Diversidad con un evento lleno de arte y orgullo

La propuesta se desarrollará en los hospitales Guillermo Rawson, Marcial Quiroga, César Aguilar, Julieta Lanteri, San Roque y 25 de Mayo , además de las Unidades Sanitarias Móviles pertenecientes a las cinco Zonas Sanitarias de la provincia.

La iniciativa busca llegar a quienes, por motivos laborales o familiares, no lograron concretar este control durante el año. Desde la cartera sanitaria remarcaron que la mamografía es fundamental para la detección temprana del cáncer de mama, ya que permite identificar lesiones antes de que puedan palparse y reducir de manera significativa la mortalidad.

“La Noche de las Mamografías” se convierte así en una oportunidad clave para reforzar la prevención y proteger la salud de las mujeres sanjuaninas.