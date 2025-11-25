martes 25 de noviembre 2025

Educación

Completaron la entrega de 30.000 computadoras, con estudiantes y docentes de 9 de Julio y Sarmiento como protagonistas

El gobernador Orrego encabezó una nueva entrega en estos departamentos para completar el programa Maestro de América, que en total distribuyó 25.000 computadoras a estudiantes y 5.000 a docentes de toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan concretó este martes el cierre del plan de distribución de computadoras educativas del programa “Maestro de América, cultivando el futuro”, con dos actos realizados en los departamentos 9 de Julio y Sarmiento, encabezados por el gobernador Marcelo Orrego junto a la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Con esta acción finalizada, la provincia alcanzó la entrega total de 30.000 dispositivos, entre netbooks para estudiantes y notebooks para docentes.

Las últimas entregas en 9 de Julio y Sarmiento permitieron completar la distribución prevista para estudiantes de 5° y 6° grado de escuelas primarias de gestión estatal, en todos los departamentos sanjuaninos. A esto se sumaron más de 5.000 notebooks destinadas a docentes de instituciones de gestión pública y gestión privada, en el mismo marco programático.

En este contexto, Orrego dijo: “Este programa digital alcanza a 25.000 chicos de quinto y sexto grado y también a 5.000 docentes, que van a contar con una herramienta fundamental para su aprendizaje”.

Agregó que “en un contexto de modernización y de comprensión de lo global, las netbooks y notebooks son un instrumento clave para que los chicos aprendan y se preparen para el futuro".

Para concluir dijo: “La logística para distribuir más de 30.000 dispositivos es enorme y el Ministerio de Educación está haciendo un trabajo extraordinario para que todo salga muy bien”.

La iniciativa del Gobierno provincial, desarrollada a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, impulsa la alfabetización digital y la igualdad de oportunidades, permitiendo que miles de estudiantes accedan a tecnología actualizada para acompañar sus trayectorias escolares.

Las computadoras adquiridas por el Gobierno de San Juan con el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) cuentan con más de 30 aplicaciones educativas para Lengua, Matemática, Ciencias, Arte, Robótica e Inclusión, entre ellas LibreOffice, GeoGebra, Scratch, Stellarium, OpenShot y Tux Paint, además de herramientas accesibles como Eviacam y Arasuite.

Los equipos también incluyen entornos para experimentar con Inteligencia Artificial sin conexión mediante modelos como Llama3, Phi y Mistral, permitiendo a los estudiantes aprender sobre IA de forma segura y guiada.

El programa “Maestro de América, cultivando el futuro” se articula con el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y permite consolidar una estrategia integral que vincula lectura, escritura, tecnología e innovación pedagógica en las aulas de toda la provincia.

Con la distribución completada en 9 de Julio y Sarmiento, San Juan finaliza una acción educativa que habilita a estudiantes y docentes a apropiarse de herramientas concretas para crear, investigar y aprender con mayor autonomía.

